Hassani cherif Abdelaali à la salle Harcha «Si le peuple venait à m’élire…» Il réitérera son projet de mettre en place «un véritable partenariat politique qui garantira l’ensemble des libertés ». Forsa est une réelle opportunité pour l’AlgérieForsa est une réelle opportunité pour l’Algérie C'est avec un retard de plus de deux heures et demie, que le candidat du MSP à l'élection présidentielle anticipée, Hassani Cherif, prononcera son discours de clôture de la campagne électorale. D'emblée, il estimera que son programme constitue «l'opportunité pour l'Algérie pour l'émergence et le développement inchallah». Remerciant l'ensemble des bureaux de wilayas et les wilayas qui ont soutenu ses rencontres et activités, les partisans et les militants du parti, les Algériens et Algériennes qui ont cru en notre programme ... Hassani promettra d'être «à la hauteur des aspirations des Algériens, si le peuple algérien venait à m'élire au poste de président». Et de faire la synthèse de ses activités depuis le début de la campagne, estimant que «c'est la fin de la campagne électorale que nous avons menée en toute responsabilité et durant laquelle nous avons disséqué, en toute objectivité et selon nos approches et visions, les différentes situations du pays». Hassani a estimé que «le pays dispose de potentialités et possibilités énormes qui devraient, en principe, permettre aux Algériens de vivre dans la dignité, «il ne lui manque qu'une gouvernance adéquate et saine». Il estimera, par ailleurs, que le programme Forsa et les engagements qui y sont cités, représentent une réelle opportunité et projet pour l'Algérie». Hassani ne cessera, comme au cours de ces derniers jours de campagne, de faire référence au cheikh Mahfoud Nahnah et ses multiples positions durant la décennie noire. «Nous sommes des unificateurs et des rassembleurs et non des séparatistes...», s'exclamera-t-il, estimant que des efforts ont été accomplis, en vue de rallier l'ensemble des wilayas et de toucher le plus de citoyens et de régions. Il réitèrera son projet de mettre en place «un véritable partenariat politique qui garantira l'ensemble des libertés et droits». Hassani estimera, également, que «le pays a perdu trop d'opportunités et à tous les échelons, qui auraient pu faire de lui, une puissance économique et un pays fort». Il dira que, si le peuple lui accorde sa confiance, il oeuvrera à «instaurer une véritable séparation entre les différents pouvoirs exécutifs, judiciaires et constitutionnels, etc.». Il reviendra, par ailleurs, sur son projet de revoir l'organisation et le découpage administratif, estimant que cela contribuera à renforcer la dynamique du développement socio-économique. Au sujet des ressources dont regorge le pays, il soulignera l'impératif de donner l'importance majeure à la ressource humaine qui est, selon lui, la principale ressource de l'Algérie. Il promettra également «une refonte des systèmes bancaire, fiscal, de subventions sociales, des allocations et pensions sociales», s'engageant en faveur «de réformes économiques majeures, si le peuple venait à voter pour notre programme». Au sujet des ressources naturelles et des énergies nouvelles et renouvelables, il promettra également un programme global d'exploitation et d'industrialisation sur la base des industries de transformation, etc. Hassani s'est défendu de «vouloir diriger le pays sous sa couleur politique, mais plutôt dans une synergie et une gouvernance de consensus avec l'ensemble des acteurs». Il promettra également une prise en charge de la communauté nationale établie à l'étranger, et de repeupler les régions sahariennes et de lutter contre les inégalités et les disparités de développement. Dans la salle couvait une ambiance chaleureuse et bon enfant, aidée en cela par les chants révolutionnaires palestiniens et même algériens diffusés en boucle par l'équipe technique de campagne, depuis la matinée. Des séquences vidéos étaient également diffusées retraçant le périple électoral du candidat Hassani Cherif, et des séquences des différents discours prononcés dans les différentes wilayas visitées. Les images de l'arrivée du candidat étaient retransmises en direct sur les écrans, disposés sur les côtés de la salle et sur le devant de la scène. Il fera une entrée triomphale dans la salle sous les ovations et les youyous des fidèles et partisans présents, entouré d'un important service de la garde rapprochée. Dans son discours de clôture, le directeur de la campagne électorale, Ahmed Sadok, faisant la synthèse de l'opération électorale pour le compte de l'élection présidentielle anticipée du 7 septembre, a estimé que «l'action électorale et le programme menés, en faveur du candidat du parti, habilite notre candidat, Hassani Cherif, à être le futur président du pays», dira-t-il. Mohamed OUANEZARMohamed OUANEZAR 00:00 | 04-09-2024 Share