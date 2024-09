Des milliers de ses partisans ont assisté à son meeting Tebboune enflamme la Coupole C’est dans une atmosphèr

Des milliers de ses partisans ont assisté à son meeting Tebboune enflamme la Coupole C’est dans une atmosphère de communion intense, d’émotion partagée que s’achève la campagne électorale de celui qui a fait l’unanimité là où il est passé. Une ferveur sans pareille.Une ferveur sans pareille. Une fin en apothéose! La Coupole d'Alger a vibré, hier, d'une ferveur sans précédent. Abdelmadjid Tebboune, candidat à sa réélection pour les présidentielles du 7 septembre, a livré une prestation finale digne d'une rock star, enflammant des dizaines de milliers de ses fervents partisans. La Coupole, d'ordinaire si vaste, semblait rétrécir sous l'ampleur de la foule, tant l'affluence était massive. Des milliers de personnes se pressaient à l'intérieur, tandis que d'autres, par manque de places, se tenaient debout dans les escaliers ou restaient dehors, bravant une chaleur écrasante pour soutenir celui qu'ils appellent avec affection âami Tebboune. Dehors, malgré un soleil de plomb et un taux d'humidité étouffant, des écrans géants diffusaient l'événement pour ceux qui n'avaient pas pu entrer. Les cris d'encouragements, les chants et les applaudissements créaient une ambiance magique, rappelant celle d'un match de l'équipe nationale de football. «Aami Tebboune», «Tebboune Président!»... les slogans ne cessaient de résonner, amplifiant l'excitation qui montait crescendo à chaque minute. Puis, à 16 h précises, la magie opère. L'écran géant s'ouvre, révélant une mise en scène à l'américaine: Abdelmadjid Tebboune apparaît, acclamé par une salle en délire. Les applaudissements et les cris deviennent un rugissement collectif, une symphonie de soutien qui dure de longues minutes. Certains tombent même dans une frénésie incontrôlable, une hystérie collective qui témoigne de l'immense popularité du candidat. Communion entre un homme et son peuple C'est un moment de communion unique, une marée humaine se levant comme un seul homme pour saluer celui qu'ils espèrent voir diriger le pays pour un nouveau mandat. Visiblement ému, Tebboune prend son temps pour savourer cet accueil. Les larmes aux yeux, il déclare: «Je suis heureux de voir tous les enfants de l'Algérie rassemblés ici, dans un même endroit. Femmes, hommes, enfants, jeunes et moins jeunes de toutes les catégories sociales sont là, unis pour que Tahia El Djzair.» Les mots sont empreints d'une profonde émotion, traduisant une reconnaissance sincère pour le soutien indéfectible de la foule. «Je n'ai pas les mots pour remercier toute cette foule pour son soutien, mais je suis encore plus heureux de vous voir tous unis, en symbiose, comme des frères et des soeurs», poursuit-il, visiblement touché. Au-delà de l'émotion, Tebboune aborde des sujets cruciaux. Il rappelle les sombres heures traversées par le pays, soulignant que «les Algériens ont été victimes d'un complot ignoble de la part de la bande, avec la complicité de la issaba. Ils ont voulu détruire le pays, dilapider son argent et étaient prêts à le mettre à feu et à sang». Il évoque avec gravité le mépris affiché par certains dirigeants envers le peuple, citant l'insulte choquante d'un ancien chef du gouvernement: «Ils ont méprisé le peuple au point qu'un chef du gouvernement le traite de chien affamé.» «Mais grâce au peuple et son soutien, nous avons mis en place les réformes nécessaires pour sortir le pays du trou dans lequel il a été plongé durant 20 ans», se réjouit-il. «Nous ne reviendrons jamais en arrière, à avant 2019. Le train de la nouvelle Algérie est en marche», a-t-il dit sous un tonnerre d'applaudissements. Les engagements pour une Algérie victorieuse Mais ce meeting n'est pas seulement un retour sur le passé. Tebboune se projette dans l'avenir avec des promesses ambitieuses: «Avec la solidarité des Algériens, notre revenu national atteindra, si Dieu le veut, 400 milliards de dollars. Nous veillerons à maintenir le taux de croissance à 4%.» Il réaffirme son engagement à améliorer le pouvoir d'achat des Algériens, à construire 2 millions de logements, à créer 450 000 emplois et à garantir la sécurité alimentaire du pays d'ici 2026. Il est aussi question d'assurer la sécurité hydrique du pays. «Si vous me permettez de poursuivre la mission, j'inaugurerai de nouvelles stations de dessalement d'eau de mer pour mettre fin à la crise de l'eau dans la capitale et plusieurs autres villes.» Ces paroles résonnent comme une promesse solennelle faite à un peuple en attente de changement. Il rappelle qu'un plan spécial a été mis en place en allant vers le dessalement de l'eau de mer, plaçant l'Algérie à la seconde place au monde. Il est aussi question de transfert d'eau entre les barrages. «Nous étudierons chaque ville, sa spécificité pour trouver la solution qui assurera la sécurité hydrique de tous les Algériens. Les choses vont s'améliorer à la fin de l'année», a-t-il garanti. Le candidat ne manque pas de souligner l'importance de la jeunesse algérienne, qui doit, selon lui, «trouver sa place en Algérie». Il projette un nouveau découpage administratif pour améliorer la gestion locale, promettant de «créer de nouvelles wilayas pour que les walis supervisent en moyenne dix communes, afin d'améliorer la gestion locale. Ce découpage sera plus juste et pragmatique, basé sur des considérations économiques et sociales». L'hommage à l'ANP Sur le plan international, Tebboune a réaffirmé les principes de non-ingérence de l'Algérie dans les affaires internes d'autres pays, tout en exprimant son soutien aux peuples opprimés, à commencer par la Palestine et le Sahara occidental. «La Palestine restera notre cause, quoi qu'en disent les porte-parole des traîtres, et nous lutterons pour que les assassins des Palestiniens soient jugés.» «Nous ne renoncerons pas au Sahara occidental.» «Nous travaillerons aussi à la modernisation des statuts de la Ligue arabe, car le monde a changé», a-t-il souligné. Les acclamations redoublent d'intensité lorsque Tebboune aborde la question de l'unité nationale et de la défense de la patrie. Il rend un hommage appuyé à l'Armée nationale populaire, qu'il décrit comme «la digne héritière de l'Armée de libération nationale». Il insiste sur le rôle crucial de nos soldats dans la protection du pays face aux complots extérieurs: «Les Algériens doivent comprendre que notre pays est ciblé, et que l'Algérie est forte de son peuple et de son armée», met-il en garde. «L'Algérie fait face à de multiples provocations de différentes sources», poursuit-il avec colère. Il rassure, néanmoins, les citoyens en affirmant que nous disposons d'une armée forte et républicaine. «Nous disposons d'une armée professionnelle. Un corps d'élite qui a été modernisé de façon remarquable. Elle dépasse même certains pays européens», témoigne-t-il. «L'Armée nationale populaire sera formée de manière moderne et professionnelle, et nous continuerons à la renforcer», a-t-il rétorqué. Le meeting se termine dans un tonnerre d'applaudissements et de cris de soutien. Les slogans «Djeïch, chaâb, mâak ya Tebboune» fusent de partout, la foule en délire. Tebboune, ému, salue une dernière fois ses partisans, concluant avec son emblématique «Tahia El Djazair!» Walid AÏT SAÏD 04-09-2024