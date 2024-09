Travaux Et Pénurie D’eau À Sidi Aïssa (Annaba) : On Creuse Et Recreuse Après Bitumage… EDITEUR - 5 SEPTEMBRE 2

Travaux Et Pénurie D’eau À Sidi Aïssa (Annaba) : On Creuse Et Recreuse Après Bitumage… EDITEUR - 5 SEPTEMBRE 2024 Cliquez pour partager sur Twitter(ouvre dans une nouvelle fenêtre)Cliquez pour partager sur Facebook(ouvre dans une nouvelle fenêtre) Àl’instar de certains quartiers, la cité Sidi Aïssa, zone d’habitations perchée sur les hauteurs de la ville des jujubes, est privée d’eau depuis une dizaine de jours. Les robinets sont à sec ! Les riverains, qui assistent impuissants aux travaux de creusement de tranchées entrepris dans leur cité pour la pose de canalisations, deux mois et demi seulement après le bitumage, ne savent plus à quel saint se vouer. « En moins d’une semaine, la route au milieu de laquelle des travaux de creusement d’une tranchée ont été entamés une première fois a fait à nouveau l’objet d’une réouverture de tranchée, une fois les travaux achevés », nous fait savoir un résident. Concernant la suspension de la distribution d’eau, cet habitant nous indique que les foyers de sa cité continueraient à souffrir encore une semaine du problème de pénurie d’eau. Selon nos informations, la station de pompage située dans la cité Rizzi Amor (ex-Chapuis), qui alimente toute la périphérie y compris la cité Sidi Aïssa, serait à l’origine du manque d’eau dans les robinets. Renseignements pris : le moteur de cette station serait tombé en panne. « Les responsables en charge du secteur doivent remédier au plus vite à cette situation qui perdure. Nous sommes en période de chaleur caniculaire, ce qui fait que l’eau doit couler à flots dans les robinets pour se laver, nettoyer, etc. », a indiqué un autre résident. Par ailleurs, cette route où des travaux de creusement de tranchée sont en cours continue de causer des désagréments, voire des problèmes aux usagers. « On espère que l’eau sera à nouveau distribuée dans notre cité Sidi Aïssa et que la route sera rouverte à la circulation automobile et piétonne », a conclu un sexagénaire. Nejmedine Zéroug