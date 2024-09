Manque D’infrastructures Ludiques Et Sportives : Des Améliorations Exigées Aux Lauriers Roses (Annaba) EDITEUR - 5 SEPTEMBRE 2024 Cliquez pour partager sur Twitter(ouvre dans une nouvelle fenêtre)Cliquez pour partager sur Facebook(ouvre dans une nouvelle fenêtre) –Tout comme Sidi Aïssa, la cité Didouche Mourad (ex-Lauriers roses) accuse un manque flagrant d’infrastructures ludiques et sportives. Ce quartier mythique, datant des années cinquante, compte parmi les quartiers populaires et populeux de la ville des jujubes. « Notre cité, où les aires de jeux font défaut, est abandonnée, bien que des trottoirs et des chaussées aient fait l’objet de travaux d’aménagement. Depuis l’abattage des arbres plantés dans la grande place dite ‘la placette’, située au milieu des bâtiments, aucune opération de réfection et d’embellissement n’a été entreprise. Cette placette, qui a fait office de lieu de détente et d’aires de jeux de fortune, laisse à désirer. Nos enfants n’ont nulle part où aller jouer », ont souligné des habitants de ce quartier. Et de poursuivre : « Le wali est sûrement au courant de notre situation puisqu’il a tenu dernièrement une réunion au siège de la wilaya avec les membres des différents comités. Les membres de chaque comité lui ont exposé les problèmes auxquels font face les résidents de leur quartier ». « Cependant, ce quartier mérite d’être pris en charge pour l’amélioration du cadre de vie des riverains de cette cité. Ces derniers sont confrontés à des problèmes que seules les autorités peuvent résoudre », ont-ils ajouté. Enfin, les résidents exigent que la placette fasse, dans les meilleurs délais, l’objet de travaux d’aménagement, de réfection et d’embellissement, avec la création d’aires de jeux et l’installation d’équipements ludiques. Nejmedine Zéroug