Création d’un zoo à Annaba : Les explications de Youcef Cherfa La Rédaction by La Rédaction 3 septembre 2024

Dans une réponse écrite adressée à Ali Mouilhi, député au parti El Adala, wilaya d'El-Tarf, le ministre de l'Agriculture et du Développement rural, Youcef Cherfa, a apporté des précisions concernant la proposition de création d'un zoo dans la wilaya d'Annaba. Cette question a été posée dans le cadre d'un projet visant à établir un espace environnemental, touristique et récréatif pour les familles annabies et les visiteurs de la région, similaire à ceux existants dans d'autres wilayas du pays. Un projet environnemental et éducatif soutenu Le ministre a souligné que la création d'un zoo à Annaba est un projet ambitieux que son département encourage fortement. Un tel établissement jouerait un rôle crucial, non seulement dans la conservation de la faune en tant que «banque supplémentaire» pour les espèces animales, mais également comme outil de sensibilisation et d'éducation environnementale auprès de la population. Réglementation et procédures La création de ce type d'institutions est régie par le décret exécutif n°08-201 du 6 juillet 2008, qui définit les conditions et modalités d'octroi de l'autorisation pour ouvrir des établissements d'élevage de diverses espèces animales, non domestiques, et d'exposition d'échantillons de celles-ci au public. Une commission nationale, présidée par le ministre chargé de l'Environnement, est chargée d'examiner les demandes d'ouverture de ces établissements. L'organisation, le fonctionnement de cette commission et les modalités d'octroi des autorisations sont fixés par un arrêté conjoint entre le ministre chargé de l'Environnement et le ministre chargé de l'Agriculture. Aucun projet soumis à ce jour Cependant, le ministre a indiqué qu'à ce jour, les services locaux du ministère n'ont reçu aucune demande concernant la création d'un zoo à Annaba. Il a toutefois précisé que le secteur reste ouvert à tous les investisseurs intéressés par ce type de projet, et que les autorités locales sont prêtes à accompagner et encadrer toutes les initiatives visant à développer ce domaine En conclusion, M. Cherfa a assuré le député de la disponibilité de son ministère à soutenir les projets qui contribuent à la protection de la faune et à l'enrichissement de l'offre touristique et éducative dans la wilaya d'Annaba. Par : Ikram saker