En réponse aux préoccupations citoyennes : La surveillance des services de transport public renforcée La Rédac

Dans le cadre de l'exécution du programme rigoureusement élaboré par la direction des Transports de la wilaya d'Annaba, des opérations de contrôle et d'inspection ont été menées récemment à la station de transport public Kouche Noureddine, ainsi qu'au quartier El Kalitoussa. Ces initiatives visent, non seulement à garantir le respect des règlements en vigueur, mais aussi à répondre aux doléances exprimées par les citoyens, les associations, et les représentants de la Société civile. Contrôle rigoureux à la station Kouche Noureddine La première phase de ces opérations s'est concentrée sur la station Kouche Noureddine, un nœud stratégique pour le transport public dans la région. Les inspections ont porté sur plusieurs aspects essentiels du service de transport, notamment le respect par les opérateurs des conditions stipulées dans le cahier des charges. Parmi les points vérifiés, ont figuré la disponibilité des services, la couverture des liaisons urbaines, suburbaines et intercommunales, ainsi que la ponctualité des horaires et la distribution des tickets. L'accent a, également, été mis sur la continuité du service public, l'hygiène des véhicules, tant intérieure qu'extérieure, et le respect des normes de présentation et de courtoisie des conducteurs envers les usagers. En plus, les inspecteurs ont scruté la conformité des documents, des signes distinctifs, et des équipements obligatoires. Ces opérations ont permis, non seulement de sensibiliser les conducteurs aux exigences réglementaires, mais aussi de répertorier les insuffisances des services, particulièrement sur les lignes présentant des déficits. Ces observations seront utilisées pour améliorer la qualité du service public de transport en commun, un impératif pour le bien-être des citoyens et l'efficacité des opérateurs. Interventions techniques à El Kalitoussa La seconde phase de cette campagne d'inspection s'est déroulée au niveau d'El Kalitoussa, où la situation a été évaluée sous un angle technique. En collaboration avec les représentants de la Société civile, les équipes de la direction des Transports ont procédé à une évaluation minutieuse des infrastructures de transport, qui souffrent d'un manque criant de moyens de transport. Cette sortie a permis de dresser un état des lieux détaillé, visant à formuler des propositions techniques avant de les soumettre à la Commission des Transports et de la Circulation de la commune de Berrahal. Ces propositions ont pour objectif d'améliorer la desserte de cette zone, particulièrement en cette période estivale où la demande en services de transport est exacerbée. Ces opérations de contrôle et d'inspection, qui s'inscrivent dans une dynamique de renforcement du service public, ne s'arrêteront pas là. Elles continueront, dans les jours à venir, afin de s'assurer que les lacunes relevées soient rapidement corrigées. Des mesures dissuasives seront prises contre les contrevenants, dans le but de limiter les infractions au cahier des charges et d'assurer un niveau de service en adéquation avec les attentes des habitants de la wilaya d'Annaba. Par : Mahdi AMA