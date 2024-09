Voyager en Algérie en 2024 : Qui peut entrer sans visa ? Par Melissa Z 6 septembre 2024 à 17:45 Comme pour d

Voyager en Algérie en 2024 : Qui peut entrer sans visa ? Par Melissa Z 6 septembre 2024 à 17:45 Comme pour de nombreux pays, les citoyens ne détenant pas une nationalité algérienne doivent généralement présenter une demande de visa pour entrer sur le territoire. Toutefois, l’Algérie a mis en place des exemptions de visa pour certains pays, afin de faciliter l’accès à son territoire. Qui sont ces pays et qui peut entrer en Algérie sans visa ? L’Algérie s’ouvre progressivement au monde en facilitant l’entrée de certains voyageurs sans visa. Cette politique d’exemption vise à encourager le tourisme et à renforcer les relations avec les pays voisins. 🟢 À LIRE AUSSI: Voyager sans visa : guide des destinations accessibles avec le passeport algérien Qui sont les ressortissants exemptés de visa algérien? Actuellement, plusieurs nationalités peuvent entrer en Algérie sans avoir besoin d’un visa. Ces exemptions concernent principalement des pays d’Afrique du Nord et d’Afrique de l’Ouest. Parmi les pays exemptés, on retrouve : La Tunisie Le Maroc La Libye Le Mali La Mauritanie Les Seychelles Les ressortissants de ces pays peuvent séjourner en Algérie pour une durée maximale de 90 jours sans visa. Cette mesure entend renforcer les liens régionaux et à encourager le tourisme entre ces nations. Par ailleurs, certains titulaires de passeports diplomatiques ou de service provenant de pays d’Europe, d’Amérique du Sud, du Moyen-Orient et d’Asie du Sud-Est peuvent également entrer en Algérie sans visa. Cela inclut des pays comme la France, l’Espagne et d’autres nations où les relations diplomatiques sont établies. Conditions à respecter Pour profiter de cette exemption de visa, les voyageurs doivent toutefois respecter certaines conditions. Ils doivent présenter un passeport valide d’au moins six mois à leur arrivée en Algérie. Il est également recommandé de disposer d’un billet de retour et de prouver qu’ils ont les moyens de subvenir à leurs besoins pendant leur séjour. Cependant, il est important de noter que pour des séjours prolongés ou pour des raisons spécifiques, comme l’inscription à un programme d’études, les ressortissants de ces pays doivent demander un visa auprès d’une ambassade algérienne avant leur arrivée. À l’exception des nationalités exemptées, les ressortissants étrangers souhaitant se rendre en Algérie doivent obligatoirement obtenir un visa auprès des postes diplomatiques et consulaires. Les types de visas disponibles incluent des visas diplomatiques, de service, de courtoisie, de presse, ainsi que des visas pour le tourisme, les affaires, les études, le travail, le travail temporaire, les visites familiales, les motifs médicaux, culturels et de transit. Cette mesure vise à encadrer les entrées sur le territoire algérien en fonction des différentes raisons de séjour. 🟢 À LIRE AUSSI : Passeports les plus puissants : l’Algérie dans le top 3 maghrébin Dans ce contexte, en vue de simplifier les déplacements des citoyens algériens résidant à l’étranger, le ministère des Affaires étrangères et de la Communauté nationale à l’étranger a révélé, en mai dernier, une nouvelle mesure. Cette décision permet aux Algériens de rentrer et de sortir du territoire national sans avoir à présenter leur passeport ni à se procurer un visa au préalable. Cette procédure, qui restera en vigueur jusqu’au 31 octobre 2024, a été ordonnée par le président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune.