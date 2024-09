La situation économique de l’Algérie à la veille de l’élection présidentielle Placeholder PUBLIÉ 03-09-2024, 11:00 Par Bader Eddine Nouioua(*) L’Algérie a enregistré une amélioration notable de sa situation financière. Après la désastreuse année 2020 marquée par l’extension de l’épidémie de Covid-19, des progrès certains ont été obtenus dans plusieurs domaines. Ils sont dus notamment au redressement du prix du pétrole, redressement que continuent de favoriser les tensions et les conflits dans le monde. Des petites et moyennes entreprises, en grand nombre, ont été constituées et font l’objet d’encouragement et de soutien. Les investissements directs étrangers qui ont été longtemps faibles sont devenus plus consistants ces derniers mois. La balance commerciale dégage des excédents qui contribuent à augmenter les réserves de change. La croissance de l’économie est renforcée, de son côté, et elle pourrait atteindre 4% cette année. Quant à l'inflation, dont le taux a atteint les 9% en 2023, elle a tendance à s’atténuer. Des changements appréciables ont été ainsi introduits par le président actuel de la République, qui contrastent avec la politique ruineuse menée par le précédent régime. Entre 1999 et 2019, l’Algérie a encaissé plus de mille milliards de dollars de recettes. Cette somme a été en grande partie dilapidée et utilisée à répandre la fraude et la corruption. Une tranche a servi, certes, à rembourser par anticipation la dette extérieure, opération qui a été appréciée bien qu’elle ait été effectuée dans des conditions contestables. Mais cette somme n’a pas permis la réalisation des investissements productifs indispensables, du fait de la grande faiblesse de l’économie nationale. Durant les vingt années de son existence, le régime en question a rendu l’Algérie plus fragile et plus vulnérable en accentuant sa dépendance vis-à-vis de l’exploitation et de l’exportation des hydrocarbures, d’une part, et des importations, d'autre part. L’état de son économie est à la merci des fluctuations du prix du pétrole. Quant à l'industrie, sa part dans le PIB stagne depuis plusieurs années, elle n'arrive pas à dépasser 5%. A la fin 1970, elle représentait 25% du PIB à la suite des efforts déployés par le Président Houari Boumediène, pour mettre le pays sur la voie du développement économique et social réel et durable. La fabrication des équipements et d’autres biens industriels qui font défaut est toujours négligée. Des projets d’investissement structurants ainsi que des actions de mise en valeur du sud du pays sont engagés. Toutefois, en l'absence d’études préalables qui précisent leur impact ainsi que les modalités de leur exécution, ils rencontrent des lenteurs préjudiciables. D’un autre côté, le programme de production de l’énergie renouvelable a été établi d’une manière étriquée, compte tenu des potentialités exceptionnelles que recèle notre pays. De plus, sa réalisation s’effectue sans aucun empressement. On ne semble pas, d'autre part, prendre en considération le déroulement rapide de la transition énergétique qui s’opère ailleurs. Il est à craindre, dans ces conditions, que l’Algérie ne soit pas en mesure de fournir l’énergie renouvelable qui sécurise l’avenir, au moment où la consommation de l’énergie fossile aura diminué. En outre, les besoins énormes en matière d’éducation, de santé, de transport, d’infrastructures... ne sont pas correctement satisfaits, malgré l’importance des dépenses publiques qui leur sont consacrées. Leur augmentation engendrée par l’accroissement incontrôlable de la population multiplie les désagréments subis par cette dernière. La stabilité de la monnaie nationale qui est fondamentale n’est pas, d’autre part, assurée. Au cours des années 1990, elle a été soumise à de fortes dévaluations et dépréciations sur instigation directe du FMI et de la Banque mondiale, sans tenir compte des circonstances très graves dans lesquelles se trouvait l’Algérie. Alors que l’insécurité était partout et se traduisait par des assassinats et des massacres ignobles exécutés par des hordes sauvages d’intégristes en contradiction avec les principes et valeurs de l’Islam, les deux institutions internationales soutenaient que les mesures qu’elles préconisaient allaient inciter les entreprises locales et étrangères à investir et à relancer l’activité économique. Elles soulignaient également que leurs initiatives étaient destinées à consolider la compétitivité de l'économie, au moment où les exportations se limitaient, pour ainsi dire, au pétrole, au gaz et à leurs dérivés. Bien que l'expérience ait montré que les manipulations monétaires n'ont pas permis la réalisation des objectifs visés, les deux institutions persistent à recommander la dépréciation du dinar algérien. Celui-ci, malmené, a perdu l'essentiel de sa valeur à cause des mesures irréalistes et routinières qui ont été appliquées. Cette politique est à l'origine de dommages multiples qui affectent l'économie nationale. Toutes ces faiblesses et insuffisances constituent les défis à relever par le Président qui sera élu le 7 septembre 2024. Il faut espérer qu'il le fera avec efficacité et efficience en s'appuyant sur des programmes bien étudiés et bien planifiés. B. E. N. (*) ancien gouverneur de la Banque centrale d'Algérie.