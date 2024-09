Présidentielle 2024 Biographie express des candidats Abdelmadjid Tebboune, candidat indépendant Le candidat indépendant à l'élection présidentielle du 7 septembre, Abdelmadjid Tebboune, participe pour la deuxième fois consécutive à une telle échéance avec un programme sous le slogan «Pour une Algérie triomphante». Né le 17 novembre 1945 à Mécheria (wilaya de Naâma), Abdelmadjid Tebboune a débuté son parcours scolaire dans la wilaya de Sidi Bel Abbès où sa famille a élu domicile après des intimidations et des persécutions du colonisateur français, en raison des discours nationalistes de son père et de son appartenance à l'Association des ouléma musulmans algériens. Il rejoint, par la suite, l'école libre des imams en 1953 et réussit l'examen du cycle moyen en 1957. Il poursuit ses études au Lycée régional, puis au lycée Benzerdjeb et obtient son baccalauréat en 1965. En 1969, il est diplômé de l'École nationale d'administration (spécialité économie-finances) dans la deuxième promotion portant le nom du Chahid et héros Larbi Ben M'hidi. Abdelmadjid Tebboune débute sa carrière professionnelle dans le chef-lieu de la wilaya de Béchar, alors dénommée Saoura, englobant Béchar, Tindouf et Adrar. Il poursuit son parcours qu'il a commencé comme administrateur, puis chargé de mission, avant d'être promu au poste de secrétaire général de la wilaya de Djelfa en 1974. En 1976, il est muté dans la wilaya d'Adrar au même poste, puis dans celle de Batna en 1977, avant d'occuper la même fonction dans la wilaya de M'sila en 1982. Par la suite, Abdelmadjid Tebboune occupe respectivement le poste de wali d'Adrar, de Tiaret et de Tizi Ouzou. Il est nommé ministre délégué chargé des Collectivités locales en 1991, ministre de la Communication et de la Culture en 1999 et ministre de l'Habitat et de l'Urbanisme en 2001. En 2012, il est à nouveau nommé ministre de l'Habitat, de l'Urbanisme et de la Ville, avant d'occuper, en 2017, le poste de ministre du Commerce par intérim. Le 24 mai 2017, il est nommé Premier ministre. Pour rappel, Abdelmadjid Tebboune avait brigué, pour la première fois, la magistrature suprême du pays à la présidentielle du 12 décembre 2019 et a été élu président de la République. Youcef Aouchiche candidat du FFS Le Premier secrétaire du Front des forces socialistes (FFS), Youcef Aouchiche, se présente à l’élection présidentielle du 7 septembre avec un programme électoral sous le slogan «Vision pour demain». Né le 29 janvier 1983 à Boghni (Tizi Ouzou), Youcef Aouchiche a poursuivi ses études à l’université d’Alger où il a obtenu une licence en sciences politiques. Très jeune, il s’engage dans le militantisme estudiantin où il a été l’un des responsables du collectif des étudiants autonomes de l’université d’Alger. Après l’obtention de son diplôme, il a exercé en tant que journaliste dans la presse écrite durant la période 2008-2012 et en qualité d’attaché parlementaire durant la période 2012-2017. En novembre 2017, après avoir conduit avec succès la liste du FFS aux élections locales, il est élu au poste de président de l’Assemblée populaire de wilaya (APW) de Tizi Ouzou et le 5 février 2022, il est élu membre du Conseil de la nation. Youcef Aouchiche a adhéré au FFS à l’âge de 19 ans et depuis, il a exercé plusieurs responsabilités au sein du parti. Le 16 juillet 2020, il est nommé par l’Instance présidentielle du parti comme Premier secrétaire du FFS. Après la décision du FFS de participer à l’élection présidentielle, il a été plébiscité comme candidat du parti lors du congrès extraordinaire tenu le 7 juin 2024. Abdelaâli Hassani Cherif, candidat du MSP Le président du Mouvement de la société pour la paix (MSP), Abdelaâli Hassani Cherif, s'est lancé, pour la première fois, dans la course à l'élection présidentielle du 7 septembre prochain avec un programme sous le slogan «Opportunité». Né le 1er novembre 1966 à Magra, dans la wilaya de M'sila, Hassani Cherif est le 5ème président du MSP. Il est titulaire d'un diplôme d'ingénieur d'État en génie civil obtenu en 1992 à l'université Mohamed Boudiaf de M'sila, ainsi que d'une licence en sciences juridiques et administratives, décrochée en 2004 à la même université. Le candidat a rejoint le mouvement des Scouts musulmants algériens (SMA) dans les années 1980 et milité dans le mouvement estudiantin à l'université de M'sila entre 1987 et 1992. Après avoir obtenu ses diplômes, Abdelaâli Hassani Cherif a occupé différents postes au sein de la direction des travaux publics de M'sila (1994 à 2002), et a adhéré, dès son jeune âge, à l'action politique et partisane, en militant au sein des structures locales et de wilaya du MSP. En 1995, il est nommé membre du bureau de wilaya du MSP à M'sila. De 2002 à 2007, il est élu vice-président de l'Assemblée populaire de wilaya (APW) puis membre à l'Assemblée populaire nationale (APN) de 2007 à 2012. Il a présidé le bureau de wilaya du parti à M'sila durant le mandat 2008-2013, avant de se voir confier les dossiers de l'organisation et de la numérisation au niveau du Bureau national du MSP de 2013 à 2023. Il a été, par la suite plébiscité président du parti lors de son 8ème congrès. 00:00 | 07-09-2024 Share