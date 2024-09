une-victoire-attendue-d-abdelmadjid-tebboune_6306293_3212.html LE MONDE AFRIQUE ALGÉRIE Présidentielle en Alg

LE MONDE AFRIQUE ALGÉRIE Présidentielle en Algérie : une participation faible ; la victoire d’Abdelmadjid Tebboune attendue Le taux moyen de participation était de 48,03 % à 20 heures. L’abstention avait battu des records lors du scrutin remporté par M. Tebboune en décembre 2019, après le mouvement de protestation du Hirak, qui avait chassé du pouvoir le prédécesseur de M. Tebboune, Abdelaziz Bouteflika, après vingt ans de règne. Le Monde avec AFP Publié hier à 11h12, modifié à 02h56 Temps deLecture 3 min. Ajouter à vos sélections Partager Une électrice dans un bureau de vote d’Alger, le 7 septembre 2024. FATEH GUIDOUM / AP C’est un scrutin sans réelle surprise : plus de 24 millions d’Algériens étaient appelés aux urnes, samedi 7 septembre, pour un scrutin présidentiel qui devrait voir la reconduction du président Abdelmadjid Tebboune pour un deuxième mandat. Les bureaux de vote ont fermé à 21 heures (22 heures, à Paris) – la fermeture ayant été retardée d’une heure « à la demande de certains coordinateurs », a précisé l’Autorité nationale indépendante des élections (ANIE). Les résultats pourraient tomber samedi soir, avec une annonce officielle prévue au plus tard dimanche. Les votants se sont peu mobilisés lors de l’élection, la participation étant inférieure à 50 %. Avec trois heures de retard sur l’horaire prévu pour son point presse, le président de l’autorité électorale, Mohamed Charfi, a annoncé « un taux moyen de participation de 48,03 % à 20 heures », sans préciser le nombre d’électeurs. Il s’agit « d’un chiffre préliminaire », a-t-il indiqué. La réélection de M. Tebboune, 78 ans, est d’autant plus acquise que quatre formations de premier plan soutiennent sa candidature, notamment le Front de libération nationale (ex-parti unique) et le mouvement islamiste El Bina. « Le vainqueur est connu d’avance », compte tenu de « la qualité », du « nombre inhabituellement réduit » des concurrents et des « conditions dans lesquelles s’est déroulée la campagne électorale, qui n’est qu’une comédie », estime sur Facebook Mohamed Hennad, expert en sciences politiques. Face au président sortant, deux candidats peu connus : Abdelaali Hassani, un ingénieur des travaux publics de 57 ans, chef du Mouvement de la société pour la paix, le principal parti islamiste, et Youcef Aouchiche, 41 ans, ancien journaliste et sénateur, à la tête du Front des forces socialistes, plus vieux parti d’opposition, ancré en Kabylie. Lire aussi | Article réservé à nos abonnés En Algérie, la campagne présidentielle sans espoir des opposants à Abdelmadjid Tebboune L’enjeu de la participation Avant le scrutin, le Centre d’études et de recherche sur le monde arabe et méditerranéen (Cermam), établi à Genève, avait affirmé que « le président tient à une participation importante. C’est le premier enjeu. Il n’a pas oublié qu’il a été élu en 2019 avec un taux faible. Il veut être un président normal, pas un président mal élu ». L’affluence était très timide à l’ouverture des urnes à 8 heures et les images des télévisions n’ont montré que de rares bureaux avec des files d’attente importantes. Dans un bureau du centre d’Alger, des femmes ont grossi dans l’après-midi les rangs des votants, qui initialement étaient uniquement des hommes. Hasni Abidi du Cermam a expliqué la faible participation par « une campagne médiocre » avec deux concurrents qui « n’étaient pas à la hauteur » et un président qui « a animé à peine quatre meetings ». Pour les électeurs, « à quoi bon voter si tous les pronostics étaient en faveur du président », ajoute l’expert. L’abstention avait battu des records (60 %) lors du scrutin remporté par M. Tebboune en décembre 2019, avec 58 % des voix, alors que les manifestations de grande ampleur pour un changement du système, en vigueur depuis l’indépendance (1962), battaient leur plein. Ce mouvement de protestation, le Hirak, venait, en avril, de chasser du pouvoir, avec l’armée, le prédécesseur de M. Tebboune, Abdelaziz Bouteflika, après vingt ans de règne. Suivez-nous sur WhatsApp Restez informés Recevez l’essentiel de l’actualité africaine sur WhatsApp avec la chaîne du « Monde Afrique » Rejoindre Face au spectre d’une faible affluence, M. Tebboune, comme ses adversaires, a sillonné le pays, mais la campagne électorale a suscité peu d’enthousiasme. Les Algériens établis à l’étranger – 865 490 électeurs, selon l’ANIE – ont voté depuis lundi. En politique étrangère, un consensus règne sur les causes palestinienne et sahraouie, défendues par les trois candidats. Ces derniers ont axé leurs discours sur les questions socio-économiques, promettant d’améliorer le pouvoir d’achat et de redresser l’économie, afin qu’elle soit moins dépendante des hydrocarbures (95 % des recettes en devises). Aidé par la manne du gaz naturel, M. Tebboune a promis de nouvelles revalorisations des salaires et des retraites, des investissements, deux millions de logements neufs et 450 000 emplois nouveaux, pour faire de l’Algérie « la deuxième économie en Afrique », derrière l’Afrique du Sud. En clôture de campagne mardi, celui que les réseaux sociaux surnomment affectueusement « aammi Tebboune » (tonton Tebboune) s’est engagé à redonner aux jeunes − plus de la moitié des 45 millions d’habitants et un tiers des électeurs − la « place qui leur sied ». M. Tebboune affirme que son premier quinquennat a été entravé par le Covid-19 et la corruption de son prédécesseur, dont il fut plusieurs fois ministre. Lire aussi | Article réservé à nos abonnés Présidentielle en Algérie : Abdelmadjid Tebboune fait son autosatisfecit dans un pays réprimé Ses rivaux ont promis plus de libertés. L’ONG Amnesty International a accusé cette semaine le pouvoir de continuer d’« étouffer l’espace civique en maintenant une répression sévère des droits humains », avec de « nouvelles arrestations arbitraires » et « une approche de tolérance zéro à l’égard des opinions dissidentes ». Selon le Comité national pour la libération des détenus, des dizaines de personnes liées au Hirak ou à la défense des libertés sont encore emprisonnées ou poursuivies. Le Monde avec AFP