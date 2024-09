Finale du Kayak (KL3) 200 m aux JP 2024 : Brahim Guendouz remporte la médaille d’or septembre 7, 2024 - 12:02R

Finale du Kayak (KL3) 200 m aux JP 2024 : Brahim Guendouz remporte la médaille d’or septembre 7, 2024 - 12:02Rédaction 2 Commentaires Brahim Guendouz JP 2024 Bravo Brahim Guendouz ! D. R. L’Algérien Brahim Guendouz a remporté la médaille d’or de l’épreuve du Kayak (KL3) 200m de para-canoë, lors de la finale A disputée samedi au stade nautique de Paris, pour le compte des Jeux paralympiques-2024 de Paris. Guendouz a réalisé un temps de (41′.40″), synonyme de la première place de cette demi-finale, devançant le Brésilien Rodrigues Miqueias 2e avec un chrono de (41.54) et le Sénégalais Sanka Edmond (41.94) en troisième place. Cette course a vu la qualification du Sud-Coréen Choi Yong Beom (42.26), du Britannique Oliver Robert (42.32) et du Polonais Surwilo Mateusz (42.62) qui se sont classés 4e, 5e et 6e respectivement. R. S.