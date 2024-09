Paralympiques 2024 : Une 7e journée tout en or pour l’Algérie septembre 7, 2024 - 10:42Rédaction 5 Commentaire

Paralympiques 2024 : Une 7e journée tout en or pour l’Algérie septembre 7, 2024 - 10:42Rédaction 5 Commentaires Abdelkader--Bouamer JP de Paris combattant, Abdelkader Bouamer avec la médaille d'or aux JP de Paris . D. R. L’Algérie a étoffé sa moisson aux 17es Jeux paralympiques 2024, par cinq médailles dont trois en or, lors des compétitions disputées jeudi jusqu’à une heure tardive pour le compte de la 7e journée, en para-athlétisme, para-judo et para-powerlifting. La récolte des athlètes algériens a débuté au stade de France à Saint Denis, par le sprinteur Athmani Skander Djamil qui a été maitre de l’épreuve du 400 mètres, classe T13 au niveau international. Le Natif de Constantine a conservé son titre paralympique, remportant l’épreuve en 47.43″. Skander Djamil a remercié l’état algérien pour l’intérêt qu’il porte au handisport, à travers les moyens mis en place et les encouragements que les athlètes reçoivent à chaque fois et de partout. La confirmation de Skander Djamil a été suivie par celle de la lanceuse Safia Djelal qui a également conservé son titre paralympique au concours du poids (F57). Djelal a survolé son concours, remporté par un jet mesuré à 11,56 mètres (nouveau record Paralympique, l’ancien qu’elle détenait était de 11,26), au moment où sa compatriote Nassima Saïfi s’est adjugée la médaille de bronze avec un jet à 10 m 74, après le vermeil du lancer du disque. En para-judo, deux médailles sont venues s’ajouter à la moisson de l’Algérie aux JP-2024. La première était en vermeil grâce au combattant, Abdelkader Bouamer (-60kg, J1) qui s’est imposé en finale face à l’Iranien Banitaba Khoram Abadi Seyed Meysam (1-0), disputée à l’Aréna Champs-de-mars. Quelques minutes plus tard, son compatriote Ishak Ouldkouider a pour sa part arraché la médaille de bronze pour sa seconde participation aux JP, après la 7e place de la dernière édition. Ouldkouider a remporté sa médaille dans la catégorie des (-60 kg, J2), en s’imposant par Ippon face au Brésilien Thiego Marquez Da Silva (10-00). Après son sacre mérité, Ouldkouider a expliqué qu’il voulait réaliser quelque chose de meilleur, attestant que c’était dans ses cordes. La récolte de l’Algérie en médaille s’est achevée par le bronze du para-powerlifteur, Hocine Bettir qui était à la hauteur des espoirs de toute une délégation et surtout de son coach, Mohamed Salaheddine Benatta. Bettir Hocine a remporté sa médaille dans la catégorie des (65 kg), en soulevant une barre à 209 kg à sa troisième tentative à la salle de l’Aréna la Chapelle. Le sociétaire de l’AS Emir Abdelkader (Mascara) a décroché à cette occasion sa deuxième médaille de bronze aux JP, après celle obtenue en 2021 à Tokyo. La médaille d’or de la catégorie a été remportée par le Chinois Zou Yi (215 kg), alors que celle en argent est revenue au Britannique Mark Swan (213 kg). Après sept journées de compétition, l’Algérie avec un total de 9 médailles (5 or et 5 bronze) pointe à la 21e position au tableau provisoire de médailles, sur 80 pays médaillés. L’Algérie est premier pays africain et arabe au classement des médailles devant la Tunisie (3, 3, 2), l’Ethiopie (2 or, et 1 argent), l’Egypte (2 or), entre autres. R. S.