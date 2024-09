Présidentielles en Algérie : les 3 candidats critiquent les résultats de l’Anie Politique Par: Riyad Hamadi 0

Présidentielles en Algérie : les 3 candidats critiquent les résultats de l’Anie Politique Par: Riyad Hamadi 09 Sept. 2024 à 07:07 facebook-logo twitter-logo linkedin-logo Par gmstockstudio / Adobe Stock Le drapeau d'Algérie. Les trois candidats à la présidentielle algérienne du 7 septembre ont publié dimanche soir un communiqué commun dans lequel ils critiquent les résultats provisoires communiqués par l’Autorité indépendante des élections (Anie). Dans ce document, les directeurs des trois candidats, Abdelmadjid Tebboune, Youcef Aouchiche, Abdelaali Hassani, prennent à témoin l’opinion publique. Présidentielles en Algérie : les 3 candidats chargent l’Anie « Les directions de campagne informent l’opinion publique nationale des imprécisions, des contradictions, des ambiguïtés et des incohérences qui ont été relevées dans les chiffres lors de l’annonce des résultats provisoires par le président de l’Autorité électorale nationale indépendante » (Anie), Mohamed Charfi, ont-ils indiqué dans le communiqué. Le président de l’Anie a annoncé dimanche en fin d’après-midi les résultats provisoires de l’élection présidentielle du samedi 7 septembre, avec la réélection du président sortant Abdelmadjid Tebboune pour un second mandat avec 94,65 % des suffrages exprimés qui sont de 5.630.196. Le corps électoral compte un total de 24.351.551 électeurs. Le candidat Abdelaali Hassani a obtenu 3,17 % et Youcef Aouchiche est arrivé troisième avec 2,16 % des suffrages exprimés, a précisé le président de l’Anie qui n’a pas donné le taux de participation, ni le nombre de bulletins nuls. Le communiqué des directions de campagne des trois candidats cite les points suivants : · « Des imprécisions » et des « contradictions dans les chiffres des taux de participation annoncés ». · Des « contradictions » entre les « chiffres annoncés par le président de l’Anie et les « procès-verbaux de dépouillement et de concentration des voix remis par les commissions électorales communales et de wilaya ». · « L’ambiguïté du communiqué d’annonce des résultats provisoires de l’élection présidentielle, qui ne comportait pas la plupart des données essentielles des communiqués d’annonce des résultats, comme il est d’usage dans toutes les échéances nationales importantes ». · « Une incohérence dans les taux annoncés pour chaque candidat ». La réponse de l’Anie L’Autorité indépendante des élections a répondu aux directions de campagne des trois candidats dans un communiqué publié dans la soirée de dimanche pour donner des explications. L’Anie a indiqué qu’elle continuait à recevoir les « originaux procès-verbaux de dépouillement qu’elle transmettra dès leur réception à la Cour constitutionnelle » et qu’elle « tiendra au courant l’opinion publique des résultats de contenus dans ces procès-verbaux conformément au principe de la transparence et pour sauvegarder la crédibilité de l’opération électorale qui s’est déroulée dans les meilleures conditions ».