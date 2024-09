Présidentielle en Algérie : Macron et d’autres dirigeants félicitent Tebboune Politique Par: Ali Idir 09 Sept. 2024 à 09:15 facebook-logo twitter-logo linkedin-logo Source : Présidence de la République Le président de la République, Abdelmadjid Tebboune en compagnie du président français Emmanuel Macron De nombreux chefs d’État étrangers ont félicité le président Abdelmadjid Tebboune suite à sa réélection pour un deuxième mandat à la tête de l’Algérie. Abdelmadjid Tebboune a remporté l’élection présidentielle tenue samedi 7 septembre à une majorité écrasante, 94,65 % des voix. Le président français Emmanuel Macron a adressé « ses plus vives félicitations et ses meilleurs vœux de succès » à son homologue algérien, indique l’ambassade de France en Algérie. « La France est particulièrement attachée à la relation exceptionnelle qui la lie à l’Algérie dans tous les domaines, qu’il s’agisse de la mémoire, de l’économie, des mobilités entre nos deux pays, des coopérations éducatives et culturelles, mais aussi la sécurité et la lutte contre le terrorisme », a écrit le président français, ajoutant que « le dialogue entre nos deux pays est primordial », notamment dans le contexte de la présence de l’Algérie au Conseil de sécurité de l’ONU. Emmanuel Macron poursuivra avec Abdelmadjid Tebboune « le travail ambitieux engagé avec la déclaration d’Alger », indique la même source, assurant que la France continuera à se tenir aux côtés de l’Algérie et des Algériens. Paris et Alger traversent une crise diplomatique suite à la décision de Macron de s’aligner sur les thèses marocaines à propos du Sahara occidental. Le 31 juillet dernier, l’Algérie a procédé au retrait de son ambassadeur en France. Une crise qui compromet la visite d’État que le président Abdelmadjid Tebboune devrait effectuer en France cet automne. Présidentielles en Algérie : Macron félicite Tebboune pour sa réélection Samedi soir, le président Tebboune a reçu un appel téléphonique de son homologue turc Recep Tayyip Erdoğan qui l’a félicité pour sa réélection lui souhaitant « davantage de succès, et au peuple algérien, plus de progrès », selon l’agence officielle APS. De nombreux autres chefs d’État ont félicité M.Tebboune, dont l’émir du Qatar et les président palestinien, tunisien et syrien. À noter aussi cette réaction des États-Unis d’Amérique qui ont salué les résultats de l’élection et ont réaffirmé par le biais du département d’État leur volonté de continuer à travailler avec M. Tebboune, pour approfondir les relations entre les deux pays au cours de son second mandat, a indiqué un communiqué de la présidence de la République.