Tourisme : ces petits gestes envers les étrangers qui valorisent l’Algérie Divers Par: Sonia Lyes 09 Sept. 20

Tourisme : ces petits gestes envers les étrangers qui valorisent l’Algérie Divers Par: Sonia Lyes 09 Sept. 2024 à 06:00 facebook-logo twitter-logo linkedin-logo Par : CHAO | Adobe Stock Mostaganem Les influenceurs étrangers qui visitent régulièrement l’Algérie sont unanimes dans leurs témoignages sur l’hospitalité et la générosité des Algériens. Des scènes de gestes appréciables sont régulièrement partagées sur les réseaux sociaux, montrant la grande générosité des Algériens. Bien que certains, notamment des femmes, se plaignent du harcèlement de rue, il reste que ces comportements ne sauraient éclipser la très belle image que renvoient beaucoup d’Algériens de leur pays. Hospitalité légendaire des Algériens À Mostaganem, à l’ouest du pays, c’est une femme agent de police qui a enflammé les réseaux sociaux par un geste de grande classe envers un touriste étranger. Celui-ci, visiblement un Français, a filmé la scène et a partagé la vidéo sur les réseaux sociaux. Très vite, elle est devenue virale. La femme était en train de réguler la circulation à un rond-point, non loin de la plage. Un touriste à moto s’arrête devant elle pour se renseigner. Il cherche un restaurant où il pourrait trouver un fameux mets algérien, la garantita, ou karantika. La policière fait mieux que le renseigner. Le geste d’une policière algérienne envers un touriste français enflamme la toile Elle arrête un taxi et le charge de montrer le chemin au touriste. On la voit sur la vidéo mettre la main à la poche, retirer un billet et payer la course au chauffeur de taxi. Les images ont été prises par la caméra embarquée du motard. Le geste est très admiré à l’étranger et fait la fierté des internautes algériens. Dans leurs commentaires, les internautes n’ont pas manqué de saluer le comportement de l’agent de police, soulignant qu’elle a doublement donné une image positive, de son pays et du corps de la police auquel elle appartient. Ce genre de gestes peut contribuer à donner une meilleure image de la destination Algérie auprès des touristes étrangers. Il n’est pas sans rappeler la grande générosité du vieux Daoud de Ain El Hammam (Tizi Ouzou) lorsqu’il a reçu l’animateur français Antoine de Maximy dans le cadre de l’émission de télévision « J’irai dormir chez vous ». Avec sa simplicité et sa fameuse phrase « un peu de gazouze, un peu de limonade », le montagnard a fait le tour des réseaux sociaux et suscité l’admiration partout dans le monde. Dans un article publié en août dernier par Middle East Eye, une touriste roumaine a fait part de son émerveillement de ce qu’elle a vu comme hospitalité en Algérie où, a-t-elle constaté, « les touristes ont tendance à manger gratuitement car de nombreux restaurants refusent de les faire payer ».