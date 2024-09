Annonce des résultats de la présidentielle Les directions de campagne des trois candidats publient un communiq

Annonce des résultats de la présidentielle Les directions de campagne des trois candidats publient un communiqué commun Placeholder LSA PUBLIÉ 09-09-2024, 04:37 Les directions de campagne des trois candidats à la présidentielle du 7 septembre 2024 ont rendu public, dimanche, un communiqué commun dans lequel elles font état "d’imprécisions, de contradictions, d'ambiguïtés et d’incohérences" relevées dans les chiffres lors de l’annonce des résultats provisoires de l’élection présidentielle par le président de l’Autorité nationale indépendante des élections (ANIE). "Nous soussignées, directions de campagne des trois candidats à la présidentielle du 7 septembre 2024, Aouchiche Youcef, candidat du Front des forces socialistes (FFS), Tebboune Abdelmadjid, candidat indépendant, et Hassani Cherif Abdelaali, candidat du Mouvement de la société pour la paix (MSP), informons l’opinion publique nationale que des imprécisions, des contradictions, des ambiguïtés et des incohérences ont été relevées dans les chiffres lors de l'annonce des résultats provisoires de l'élection présidentielle par le président de l'Autorité nationale indépendante des élections", lit-on dans le communiqué. Le texte cite, en particulier, "des imprécisions et des contradictions dans les chiffres des taux de participation annoncés et des contradictions entre les chiffres annoncés par le président de l’Autorité et les procès-verbaux de dépouillement et de concentration des voix remis par les commissions électorales communales et de wilaya". Les directions de campagne ont aussi relevé "l'ambiguïté du communiqué d’annonce des résultats provisoires de l’élection présidentielle, qui ne comportait pas la plupart des données essentielles des communiqués d’annonce des résultats, comme il est d'usage dans toutes les échéances nationales importantes", faisant également état d'"une incohérence dans les taux annoncés pour chaque candidat".