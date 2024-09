La parole à la majorité ! Placeholder HAKIM LAÂLAM PUBLIÉ 08-09-2024, 11:00 Dimanche 8 septembre 2024. C’est raté pour les «pyros» et autres allumettes moisies qui voulaient faire de la Dézédie une… …urne funéraire ! Eh non ! La démocratie, c’est bien la majorité ? Et qu’a fait la majorité hier samedi 7 septembre ? Elle est sortie voter. Pour qui ? Je m’en voudrais d’avancer un quelconque nom ou pronostic. La majorité vote et ce que votent les citoyennes et citoyens de cette majorité ne regarde que chaque votant et le bulletin que son cœur, ses convictions et sa main auront décidé de glisser dans l’urne. Ceci est posé sur la table en ce dimanche. Comme j’ai de la place sur cette table, j’y rajoute aussi cela : la démocratie ne se négocie pas au prorata de la mauvaise nuit que l’on aura passée et à la bile que l’on s’empresse de vider le lendemain, au petit matin. Des Algériennes et des Algériens ont-ils été sortis de force par des chars, la BRI et les troupes aéroportées surgissant en rappel, au bout de cordes par leurs fenêtres fracassées pour les emmener toutes et tous dans des fourgons électoraux blindés aux bureaux de vote, bessif ? Si l’on me narre et me documente une descente de ninjas en mission commando électorale, kidnappant des Algériennes et des Algériens pour leur faire plonger le doigt dans le pot de peinture bleue, à l’encontre de leur plein gré consentant, je serai le premier à dénoncer ces pratiques immondes. Je n'ai rien sous les yeux qui pourrait attester que des Algériennes et des Algériens ont été torturés, passés à la gégène, à la serpillière et au tuyau pour se rendre dans les centres de vote. Ou alors, les familles que j’ai vues dans ma circonscription électorale se présenter debout, souriantes et sans contrainte sont de sacrés acteurs d’un «acte accompli sous la contrainte» ! 24 millions d’électeurs et aucune urne brûlée ni école saccagée. Faut-il taire aussi cette information pour être dans le ton de l’opposition-plein-emploi et subventions étatiques aux partis politiques en sus ? Ou alors, pour valider son flexy-de-séjour auprès des officines de validation faut-il aussi que nous en arrivions à gommer le choix, le sourire et la démarche de 24 millions de quidams qui ont décidé d’y aller, de poser sans crainte sur la table des bureaux de vote leur carte d’électeur, leur pièce d’identité, d’accomplir dans l’isoloir leur devoir et même, phénomène nouveau qui m’a surpris, de brandir au sortir des écoles leurs «doigts bleus», d’en faire des selfies et d’afficher fièrement leur membre ? À la vérité, la rupture est là, justement. Nous sommes passés d’un acte honteux, d’une couleur honnie à une démarche assumée. Et par-dessus tout revendiquée. Allah Ghaleb ! Perso, je n’ai pas les pinces, scalpels et autres instruments d’amputation, de sectionnement et de lobotomisation pour faire disparaître des visages, des corps et des esprits de millions de votants l’engouement que ce scrutin présidentiel aura suscité en eux. Surtout s’il s’agit de pratiquer ce genre de «chirurgie violente» pour faire enfin apparaître un sourire fielleux sur les fatchas d’une partie lilliputienne de l’opposition fonctionnarisée et subventionnée. Une opposition incapable de réunir les quelques signatures nécessaires à une énorme prétention de sa part, celle de candidater à la magistrature suprême. La démocratie, encore et toujours dans sa définition matricielle. La parole à la majorité ! Je fume du thé et je reste éveillé, le cauchemar continue. H. L. Placeholder HAKIM LAÂLAM PUBLIÉ 08-09-2024, 11:00