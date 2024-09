Un peu de décence ! Sous ton nez, le fauteuil roulant ne passe pas ! Placeholder HAKIM LAÂLAM PUBLIÉ 09-09-20

Un peu de décence ! Sous ton nez, le fauteuil roulant ne passe pas ! Placeholder HAKIM LAÂLAM PUBLIÉ 09-09-2024, 11:00 France ! Marine Le Pen n’a pas encore réuni son premier… …Conseil des Ministres ! Bon ! Que je vois un peu sur mon calepin des sujets. La campagne électorale, c’est fait ! Le vote pour le président de la République, c’est fait aussi. Bengrina remisé dans les caves des APC, tout contre les panneaux d’affichage des bobines des candidats, c’est réglé. D’autant plus réglé sur la durée pour ce gus - je l’espère - qu’on a vu les dégâts que ses pitreries ont produit sur l’opinion et sur les volontés de l’expression citoyenne. Alors ? J’ai quoi dans la suite du programme que je me suis fixé et qu’aucune officine ni ambassade ne me livre sous enveloppe ? Ah oui ! Les Jeux paralympiques Paris-2024. De belles performances de nos athlètes filles et garçons. Mais je dois bien l’avouer, je suis un peu gêné devant l’allégresse hystérique de certains de nos dirigeants sportifs et politiques, parfois au plus haut niveau qui passent leurs journées à égrener de manière outrageusement gourmande le tableau des médailles de nos paralympiques, à crier à tue-tête «1,2,3 viva l’Algérie !» une écharpe aux couleurs du pays nouée au cou et retombant sur le costume manches courtes de circonstances. Pourquoi gêné ? Ne serais-je pas moi aussi content des performances de nos sportifs ? Ah si ! Ah si ! Si ! Heureux et même aux anges. Mais y a tout de même un truc qui me turlupine au plus haut point. Comment, lorsqu’on est responsable sportif ou politique, parfois aux commandes de secteurs clés - et même trousseau de clés - peut-on dans le même temps applaudir à tout rompre aux médailles algériennes de Paris-2024, et chez soi, en Dézédie, tout responsable que l’on est, se montrer incapable, piteusement incapable de contraindre par la loi et de rendre systématiquement obligatoires les accès aménagés aux besoins spécifiques des personnes à mobilité réduite dans les différentes administrations et institutions du pays ? T’applaudis les champions paralympiques dézédiens, et tu te fous royalement qu’une personne en déficit de motricité ne puisse pas seule se rendre à un guichet de mairie se faire délivrer un certificat de vie ! Sinon à se voir contrainte de se faire accompagner par une escouade d’âmes charitables aux bras et aux reins solides qui soulèveront le fauteuil roulant - mais pas grimpant et encore moins volant- afin que le citoyen en situation de handicap puisse enfin poser sa rage devant un comptoir d’APC… trop haut construit pour une personne assise ! Y a un bings ! Toutes les citoyennes et citoyens dézédiens ne lancent pas le disque, le poids, ni ne courent le 100 mètres dans des temps de record du monde, ni ne kayakent comme des flèches sur l’eau. Ici, sur notre sol, loin des anneaux, des boussboussates et des « nous sommes fiers de vous, les Verts paralympiques ! », il y a cet enfer du quotidien de la personne à motricité réduite. Ce parcours de sauts d’obstacles architecturaux, de rendez-vous professionnels ou scolaires rendus impossibles à moins de pouvoirs surnaturels à la Marvel ! Que les Algériennes et les Algériens de la vie quotidienne, les citoyens lambda soient fiers des Verts paralympiques, je trouve cela beau et magnifique. Qu’un responsable ayant pouvoir, mais n’exerçant pas ce pouvoir à faire appliquer les lois qui existent pourtant, qui ont été votées par l’Assemblée et qui obligent au moins à l’accès aménagé à l’entrée des immeubles, bâtiments et structures de lien social et administratif, ça me semble à minima incongru, et à maxima m’oblige moi, une fois les lampions de la présidentielle éteints à fumer encore plus rageusement du thé pour rester éveillé à ce cauchemar qui continue. H. L. Placeholder HAKIM LAÂLAM PUBLIÉ 09-09-2024, 11:00