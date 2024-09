Pluies torrentielles dans le sud du pays : Routes coupées, plusieurs personnes secourues et des décès enregist

Pluies torrentielles dans le sud du pays : Routes coupées, plusieurs personnes secourues et des décès enregistrés 9 septembre 2024 0 Les dernières précipitations qui ont touché plusieurs wilayas du pays, et plus particulièrement au Sud, n’ont pas été sans dégâts. Des débordements d’oueds ont été en effet provoqués par les fortes chutes de pluies, entraînant la fermeture et l’inaccessibilité de certaines routes. Plusieurs personnes bloquées ont été secourues, tandis que des décès sont à déplorer. La wilaya de Béchar a été la plus touchée par ces dernières intempéries. Les pluies torrentielles qui se sont abattues sur la région depuis samedi après midi, ont provoqué des inondations à travers cette wilaya du Sud-ouest du pays. Dans les communes de Béchar, Taghit, Abadla, Lahmar et Kenadza, les unités d’intervention et de secours de la Protection civile (PC), aidés par les éléments de la sûreté de wilaya, de la Gendarmerie nationale et des citoyens sont intervenues à de nombreux endroits et sites touchés par les intempéries et les inondations, selon la direction locale de la PC. Le trafic routier dans plusieurs tronçons de routes nationales (RN), notamment la RN-6 reliant le Sud-ouest au Nord-ouest et la RN-110 entre Béchar et Taghit, a été impacté, à cause des crues d’oueds, indiquent les services de la wilaya. Les chutes de pluies ont été estimées, hier, à plus de 60 millimètres à travers la région, d’où les multiples interventions des unités de la Protection civile pour l’évacuation des eaux à l’aide de motopompes, selon la direction locale de la PC. Un père et ses trois filles sauvés des crues Une famille, un père et ses trois filles, touchée par les inondations, a été prise en charge à l’hôpital (Mère et Enfant) Mohamed Boudiaf et à l’hôpital public Tourabi Boudjemaa. Ils ont reçu la visite, hier, des autorités locales, pour s’enquérir de leur état de santé, après leur sauvetage et évacuation par les éléments de la Protection civile. « On n’a pas vu de telles pluies s’abattre sur la région depuis octobre 2008 », ont déclaré plusieurs citoyens de Béchar, estimant que « ces pluies sont aussi bénéfiques pour la région, confrontée à une sévère sécheresse depuis plusieurs années ». Un corps repêché et une personne disparue à Tamanrasset Dans un communiqué rendu public, la Direction générale de la Protection civile indique être intervenue, également, à travers ses éléments dans les wilayas de Tamanrasset, Béni Abbès, Chlef, Naâma, El-Bayadh, Timimoun, Saïda, Ghardaïa, Illizi, Tindouf, Tiaret, suite aux fortes chutes des pluies orageuses. Les secours ont effectué plusieurs opérations de sauvetage de personnes en situation dangereuse et aussi l’épuisement et le pompage des eaux pluviales à travers quelques habitations et édifices publics et privés, souligne la même source. À la wilaya de Tamanrasset, les plongeurs de la Pc ont repêché une personne décédée de sexe masculin âgée de 62ans à bord d’un véhicule emporté par les eaux d’Oued Toufdet. Les secours ont été, également, sollicités pour une opération de recherche d’une éventuelle victime selon les premières informations recueillies sur les lieux, il s’agit d’une personne emportée par les eaux d’Oued de la commune d’In M’Guel. Une fillette de 11 ans décédée à Illizi Dans la wilaya d’Illizi, les éléments de la Protection civile ont procédé au sauvetage de 4 personnes à bord d’un véhicule léger coincées à Oued Sandjel. Les victimes ont été prises en charge puis évacuées vers l’hôpital local. La Protection civile a déploré par la même le décès d’une fillette âgée de 11 ans emportée par les eaux d’oued Tihaouhat en crue dans la commune Bordj Omar Idris dans la même wilaya. À la wilaya de Naâma, 18 personnes ont été sauvées dont deux personnes à bord d’une motocyclette cernées par les eaux sur la RN°06 commune de Moghrar, deux autres personnes coincées suite à la remontée des eaux à la commune d’Aïn Sefra, deux personnes bloquées suite à la remontée des eaux à la commune de Moghrar, deux personnes coincées à bord d’un camion sur la Rn n° 06 oued Ennakhila, commune de Moghrar et 10 personnes à travers les quartiers El Ichtirak et au centre ville d’Aïn Sefra, à la commune d’Aïn Sefra suite à la remontée des eaux. Dans la wilaya d’El-Bayadh les secours de la Protection civile ont été sollicités pour une opération de recherche d’une éventuelle victime selon les premières informations recueillies sur les lieux, il s’agit d’une personne à bord d’un camion emporté par les eaux d’Oued Demirina commune de Boussamoune. Ania N.