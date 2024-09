Abdelaali Hassani Cherif «Je ne reconnais pas les résultats de l’ANIE» Placeholder LSA PUBLIÉ 09-09-2024, 14:3

Abdelaali Hassani Cherif «Je ne reconnais pas les résultats de l’ANIE» Placeholder LSA PUBLIÉ 09-09-2024, 14:39 Le président du Mouvement de la société pour la paix (MSP) et néanmoins candidat à l'élection présidentielle du 7 septembre, Abdelaali Hassani Cherif, a remis en cause, ce lundi lors d’une conférence de presse, les résultats avancés par l'Autorité nationale indépendante pour les élections (ANIE). En effet, le conférencier a déclaré que son parti « ne reconnaît pas les résultats », notant que « les 170 000 voix qu'il a obtenues étaient falsifiés». Pour M. Hassani Cherif, cet état de fait le contraint, dit-il, « à faire appel à la Cour constitutionnelle pour reconsidérer et revoir les résultats », soulignant que les résultats avancés par l’ANIE étaient « préjudiciables au pays et à sa réputation », compte tenu, dit-il, « du contexte dans lequel nous vivons qui n'a pas besoin de plus de manipulations, mais d'un éveil des consciences ». Pis encore, le conférencier considère qu’« il y a des parties qui ont contribué à l’échec du processus électoral, à commencer par l’ANIE qui nous a habitué à être une autorité qui ne maîtrise pas un processus électoral », soulignant que cette autorité « participe avec ses pratiques et ses erreurs à tuer l’espoir des Algériens. » Placeholder LSA PUBLIÉ 09-09-2024, 14:39