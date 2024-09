Pluies au Sahara : est-ce le retour du cycle de 1,4 million d'années ? Placeholder MAÂMAR FARAH PUBLIÉ 09-09-2024, 11:00 Suite aux importantes chutes de pluie qui ont affecté le sud du pays, d'importantes crues d'oueds ont été signalées en plusieurs endroits. En quelques jours, il a plu l'équivalent de plusieurs années en temps normal. Serait-ce une réactivation d'un cycle humide au Sahara, semblable à celui qui s'est produit il y a environ 1,4 million d'années ? En tout cas, ce point soulève la curiosité des scientifiques et des médias. Cette hypothèse, qui a fait l'objet d'une discussion approfondie dans un article du Washington Post, repose sur des observations et des modèles climatiques suggérant que les conditions actuelles pourraient être le prélude à une transformation climatique majeure dans la région saharienne. Des BMS et des alertes rouges ont été émis par les services météo alors que des villes ont enregistré des inondations catastrophiques. Ce phénomène est d'autant plus surprenant qu'il intervient après une longue sécheresse aggravée par le changement climatique. Face à ce bouleversement météorologique, les experts se posent une question cruciale : ces phénomènes sont-ils transitoires ou annoncent-ils un changement climatique plus profond et durable ? Le Sahara, aujourd'hui synonyme d'aridité et de vastes étendues désertiques, n'a pas toujours été ainsi. Il y a plusieurs millions d'années, ce vaste désert était périodiquement traversé par des phases humides, également appelées «périodes humides africaines» ou «Sahara vert». Durant ces phases, la région abritait des lacs, des rivières, et une végétation luxuriante, attirant une grande diversité d'espèces animales et végétales ainsi que des populations humaines. Il y a environ 10 000 ans, pendant l'Holocène, le Sahara était un vaste territoire de savanes, où les hommes chassaient et vivaient en harmonie avec une nature verdoyante. Ces thèses sont confortées par les scènes dessinées sur les parois des grottes, dans le Tassili, qui montrent des modes de vie et des activités de chasse propres aux savanes. Cette transformation climatique s'inscrivait dans un cycle naturel, régi par des phénomènes complexes comme les variations de l'orbite terrestre, les oscillations climatiques et les changements dans la circulation des courants océaniques. L'article du Washington Post évoque la fréquence croissante des événements de pluie intense dans des régions du Sahara où les précipitations sont habituellement rares. En effet, ces dernières années, des tempêtes inhabituelles ont provoqué des inondations massives dans des zones telles qu'In Salah en Algérie ou l'Adrar des Ifoghas au Mali. Il y a une semaine, c'était Djanet ; hier, c'était Béchar. Ces phénomènes météorologiques extrêmes, associés à une fréquence accrue de précipitations soudaines et intenses, signalent peut-être une réactivation du cycle humide au Sahara, comme celui qui s'est produit il y a environ 1,4 million d'années. Cette thèse est apparue dans le Washington Post il y a quelque jours, reprenant des études qui ont révélé que le Sahara passe par des cycles de désertification et de reverdissement tous les 1,4 million d'années. Cette périodicité est liée à des oscillations de l'orbite terrestre et à d'autres facteurs astronomiques qui influencent le climat global. Ces cycles font se succéder les conditions plus humides, avec des pluies intenses, et les conditions plus sèches, avec une nouvelle extension du désert. Cependant, il faut savoir que ces cycles climatiques se déroulent sur des échelles de temps géologiques, bien au-delà de la durée de vie humaine. Cela signifie que nous, et plusieurs générations après nous, n'assisterons pas au retour de la savane. Le processus d'humidification, s'il devait se produire, serait graduel, étalé sur des millénaires. Alors, ne soyons pas pressés ! Si ces événements sont bien les prémices d'un nouveau cycle humide, nous ne pourrions voir que les premières manifestations de notre vivant. Comme, par exemple, l'apparition des prairies et des fleurs sur de vastes étendues sahariennes, offrant un spectacle étonnant dans des régions jusque-là désertiques. Cela donnerait aussi une nouvelle perspective aux plans actuels de l'agriculture saharienne et à l'adaptation des communautés locales, car un Sahara plus humide pourrait transformer non seulement les paysages, mais aussi les modes de vie et les écosystèmes. En attendant que nos descendants puissent, peut-être dans des millénaires, parcourir des forêts peuplées d'animaux sauvages dans des régions aujourd'hui désertiques comme In Salah ou Djanet, nous devons nous préparer à vivre avec ces bouleversements climatiques. L'adaptation à ces nouvelles réalités passera par une meilleure compréhension de tous ces mécanismes, une gestion proactive des ressources en eau, et une prévention des risques sur les populations et les infrastructures. Ces phénomènes extrêmes nous rappellent que l'humanité doit s'adapter en permanence à un monde en constante évolution. M. F.