L'élection présidentielle algérienne de 2024 a lieu de manière anticipée le 7 septembre 2024 afin d'élire le président de l'Algérie au suffrage universel direct. Le président sortant Abdelmadjid Tebboune est réélu pour un second mandat face à deux autres candidats, dans un contexte de répression de l'opposition et de rejet de la plupart des candidatures par la Cour constitutionnelle faute de parrainages suffisants. Soupçonnés d'être gonflés, les chiffres de la participation et des suffrages obtenus par les candidats sont finalement rejetés par ceux-ci. Contexte Initialement prévue pour décembre 2024, l'élection a lieu de manière anticipée le 7 septembre 20241,2. La décision d'anticiper le scrutin permet la tenue de la campagne électorale durant la saison estivale3. Politique Le scrutin a lieu cinq ans après le Hirak, mouvement pacifique réclamant une réforme du système politique en vigueur depuis 1962 et une libéralisation des médias et une réforme de la justice. Avec le soutien de l'armée, celui-ci a obtenu la démission du président Abdelaziz Bouteflika. La même année, Abdelmadjid Tebboune est devenu président à l'issue lors d'une élection largement boycottée. Le mouvement prend fin du fait de la pandémie de Covid-19 puis à l'arrestation de figures du mouvement, dont le nombre est d'environ 250, qui sont condamnés, en attente de jugement ou emprisonnés. Pour le sociologue Nacer Djabi, les objectifs du mouvement n'ont pas été atteints. Selon lui, les élections, jouées d'avance notamment depuis l'instauration du multipartisme en 1990, et choisies par le régime pour mettre fin à la crise, ne « règlent pas les problèmes »4. En 2024, Amnesty International dénonce une « répression continue, sans relâche [des] droits à la liberté d'expression, de réunion pacifique ». Appelant à réformer les lois sur les fausses informations et sur le terrorisme, jugées liberticides et aux « dispositions vagues et trop larges utilisées », l'ONG appelle à « mettre fin au harcèlement des opposants et voix critiques »4. Du fait de la condamnation de plusieurs personnalités du régime, dont Saïd Bouteflika et les anciens Premiers ministres Ahmed Ouyahia et Abdelmalek Sellal, ainsi que d'autres ministres et hommes d'affaires à des peines d'emprisonnement pour corruption, l'avocat Abdellah Haboul estime « qu'exercer une haute fonction ne confère plus une immunité totale »4. Économique En 2024, l'Algérie profite d'indicateurs macroéconomiques positifs, profitant par ailleurs de la hausse du prix du pétrole3. Système électoral Article détaillé : Loi électorale algérienne de 2021. Le président de la République est élu au suffrage universel direct uninominal majoritaire à deux tours pour un mandat de cinq ans renouvelable une seule fois. Si aucun candidat ne remporte la majorité absolue des suffrages exprimés au premier tour, un second est organisé entre les deux candidats arrivés en tête quinze jours après la proclamation des résultats du premier par la Cour constitutionnelle. Le candidat recueillant le plus de suffrages au second tour est élu5. L'Autorité nationale indépendante des élections (ANIE) est chargée de la gestion des élections présidentielles. Conditions d'éligibilité Le candidat à la présidentielle doit remplir les conditions suivantes6 : avoir la nationalité algérienne de naissance, né de père et de mère eux- mêmes de nationalité algérienne de naissance, et n'avoir jamais obtenu une autre nationalité ; attester de la nationalité algérienne d’origine du conjoint ; être de confession musulmane ; avoir quarante ans révolus au jour du scrutin ; jouir de la plénitude de ses droits civils et politiques ; justifier d’une résidence permanente exclusive en Algérie durant un minimum de dix années précédant le dépôt de la candidature ; justifier la participation à la révolution du 1er novembre 1954 pour les candidats nés avant juillet 1942 ; justifier de la non implication des parents du candidat né après juillet 1942, dans des actes hostiles à la révolution du 1er novembre 1954 ; produire la déclaration publique du patrimoine mobilier et immobilier, tant à l’intérieur qu’à l'extérieur de l’Algérie. Processus électoral 8 juin 2024 Convocation du corps électoral par le président de la République 18 juillet 2024 Date limite de dépôt des candidatures. 25 juillet 2024 Validation de la liste des candidats par l'ANIE. 31 juillet 2024 Confirmation de la liste des candidats par la Cour constitutionnelle 15 août 2024 Ouverture de la campagne électorale. 3 septembre 2024 Fin de la campagne électorale. 7 septembre 2024 Premier tour. Candidats Candidatures déclarées Le 1er mars 2024, Zoubida Assoul, présidente de l'Union pour le changement et le progrès (UCP), un parti d'opposition, annonce sa candidature à l’élection présidentielle de 20247. Par ailleurs avocate de plusieurs figures du Hirak, elle estime que le « boycott n'apporte rien » et prône un changement par les urnes. Selon elle, « la classe politique, les élites médiatiques et universitaires n'ont pas assumé leur responsabilité par une canalisation [des revendications] dans des projets politiques »4. Le 30 mars 2024, Abdelmadjid Tebboune annonce qu'il se rendra en France à l'automne pour une visite d'État, quelques semaines après la date prévue du scrutin8. Soufiane Djilali, président du parti Jil Jadid, déclare dans un entretien à propos du président sortant « Je pense qu'il a fait de son mieux durant son premier mandat et les Algériens lui en seront reconnaissants. Un second mandat a de fortes chances de se transformer en un malheureux échec qui sera autant pénible pour lui que pour le pays »9. En mai 2024, dans le cadre de la création d'une « alliance » entre le Front de libération nationale (FLN), le Rassemblement national démocratique (RND), le Mouvement El-Bina et le Front El Moustakbal, le secrétaire général du RND, Mustapha Yahi, précise que l'alliance « proposera un candidat consensuel remplissant les conditions requises, notamment la capacité à préserver les acquis réalisés depuis 2019 »10. Quelques jours plus tard, Abdelkader Bengrina (Mouvement El-Bina), annonce que son parti désigne comme candidat le président sortant, Abdelmadjid Tebboune11. En mai 2024, l'Union des forces démocratiques et sociales, par la voix de son secrétaire général Abderrahmane Salah, annonce la participation de sa formation politique12. Courant juin, le parti se rallie à la candidature de Tebboune13. Le 7 juin, les représentants de dix partis politiques (Mouvement El-Bina, El Fadjr El Djadid, le Front de l'Algérie nouvelle, El Karama, le Mouvement de l'entente nationale (MEN), le Parti de la liberté et de la justice, El Wassit Siyassi, le Parti algérien vert pour le développement, le Parti du renouveau algérien et l'Union des forces démocratiques et sociales (UFDS)) déclarent qu'il est « impératif de s'entendre sur un candidat de consensus capable de diriger l'Algérie nouvelle stable », tout en soulignant que le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, « a tenu tous ses engagements et promesses malgré les défis »14. Tebboune officialise sa candidature le 11 juillet15. Louisa Hanoune, secrétaire générale du Parti des travailleurs, a annoncé le 20 avril 2024 la participation de son parti à l'élection présidentielle16. Le 13 juillet elle décide d'annuler sa participation aux élections17,18. En avril 2024, Belkacem Sahli, Secrétaire général de l'Alliance nationale républicaine (ANR), annonce sa candidature au nom d'une groupe de sept partis créé le 19 avril sous le nom de Groupe des partis pour la stabilité et les réformes. Selon les sources, ce groupe comprend l'ANR, le Parti du renouveau et du développement (PRD), le Front démocratique libre (FDL), le Mouvement national pour la nature et le développement (MNND), le PSN, le Parti républicain progressiste (PRP) et le MEN19 ou bien, selon une autre source, il comprendrait l'ANR, le Parti pour le renouveau et le développement (PRD), le Front du militantisme national (FMN), le Parti algérien vert pour le développement (PAVD), l’Union pour le rassemblement national (URN) et le Mouvement national pour les travailleurs algériens (MNTA)20. Le 24 mai, le Mouvement de la société pour la paix (MSP) désigne Abdelaali Hassani, président du parti, comme candidat21. En mai 2024, le Mouvement Ennahda, par la voix de son secrétaire général Mohamed Dhouibi, annonce la participation de la formation politique, « précisant que la forme de cette participation sera tranchée ultérieurement »22. Le parti se rallie à la candidature du président du MSP23. Le 7 juin, Youcef Aouchiche, Premier secrétaire du Front des forces socialistes (FFS), est plebiscité comme candidat lors d'un congrès de son parti24. Le 10 juin, Saida Neghza, présidente de la Confédération générale des entreprises algériennes (CGEA), annonce, sa candidature à l'élection présidentielle25. Le 11 juin 2024, Chaabane Zerouk, ancien magistrat qui avait également tenté de se présenter à l'élection présidentielle annulée du 18 avril 2019, retire les formulaires de souscription des signatures pour se porter candidat à l'élection présidentielle de 202426. Le 12 juin, Farid Akkouche annonce sa candidature à l'élection présidentielle en tant que candidat indépendant27. Candidatures déposées Le 8 juin 2024, l'Autorité nationale indépendante des élections (ANIE) annonce le début du processus de candidature, qui va durer 40 jours, au bout desquels les candidats retenus seront annoncés. Au 7 juillet 2024, 34 postulants avaient retiré, les formulaires de souscription des signatures28. Au dernier jour du délai, le 18 juillet 2024, seize candidats avaient déposé leurs dossiers de candidature en attendant leur validation par l'ANIE29 : Abdelmadjid Tebboune, président sortant Abdelaali Hassani Cherif, président du parti le Mouvement de la société pour la paix (MSP) Tarek Zaghdoud, président du Rassemblement Algérien (RA) Chaabi Salem, candidat indépendant Youcef Aouchiche, Premier secrétaire du Front des forces socialistes (FFS) Belkacem Sahli, Secrétaire général de l'Alliance nationale républicaine (ANR) Labadi Belabbas, candidat indépendant Zoubida Assoul, présidente de l'Union pour le changement et le progrès (UCP) Saïda Neghza, présidente de la Confédération générale des entreprises algériennes (CGEA) Hichem Baba Ahmed, candidat indépendant Abdelhakim Hamadi, candidat indépendant Raouf Aib, candidat indépendant Ahmed Gouraya présidente du Front de la jeunesse démocratique pour la citoyenneté (FJDC) Slimane Bouamrioune, candidat indépendant Kamel Hebbal, candidat indépendant Amar Chekar, candidat indépendant Le 1er aout 2024, le procureur général de la cour d'Alger, annonce l'ouverture d'une enquête préliminaire approfondie concernant la vente de parrainages par plus de 50 élus à des candidats à la présidentielle du 7 septembre. Le parquet annonce que tous les candidats impliqué seront arrêtés sur la base de la législation anti-corruption en vigueur30. Trois candidats recalés : Belkacem Sahli, Saïda Neghza et Abdelhakim Hamadi sont placés sous contrôle judiciaire31. Candidatures retenues L'Autorité nationale indépendante des élections (ANIE) publie le 25 juillet la liste des candidats retenus, validée par la Cour constitutionnelle algérienne le 31 juillet32. Parmi les 16 candidats ayant déposé leur dossier, trois d'entre eux ont vu ainsi leur candidature validée. Les autres, pour la plupart peu connus du grand public, ont vu leurs candidatures rejetées généralement pour un nombre de parrainages insuffisants33. Les recours auprès de la Cour constitutionnelle de cinq candidats écartés sont rejetés34. Candidat (nom et âgeNote 1) et parti politique Principales fonctions politiques exercées Slogan Commentaires Youcef Aouchiche (41 ans) Front des forces socialistes Youcef Aouchiche Président de l'Assemblée populaire de la Wilaya de Tizi Ouzou (2017-2022) Sénateur (depuis 2022) Premier secrétaire du FFS (depuis 2020) Vision pour demain35 Candidat du FFS, parti politique laïque, bien implanté en Kabylie. C'est la seconde participation du FFS aux élections présidentielles algériennes après celles de 1999. Abdelmadjid Tebboune (78 ans) Indépendant Abdelmadjid Tebboune Premier ministre d'Algérie (2017) Président de la République (depuis 2019) Pour une Algérie triomphante35 Président sortant, soutenu par plusieurs partis politiques nationalistes : FLN, RND, El-Bina, El Moustakbal36. Abdelaali Hassani Cherif (57 ans) Mouvement de la société pour la paix Adelali Hassani Cherif Député (2007-2012) Président du MSP (depuis 2023) Opportunité35 Candidat du MSP, parti politique de mouvance islamique. C'est la seconde participation du MSP aux élections présidentielles algériennes après celles de 1995. Campagne électorale Le 5 août 2024, le président sortant Abdelmadjid Tebboune désigne le ministre de l'Intérieur Brahim Merad comme son directeur de campagne37. Un décret présidentiel stipule que Brahim Merad est mis en « congé spécial » pour les besoins de la campagne électorale à partir du 14 aout, et reprend son poste de ministre de l'Intérieur le 4 septembre, donc avant la tenue de l'élection présidentielle le 7 septembre38. Le RCD, parti politique d'opposition, dénonce qu'« avec la désignation du ministre de l’Intérieur comme directeur de campagne du chef de l’État pour un second mandat, le discrédit qui frappe cette élection vire à la provocation »39. Le 6 août 2024, le candidat Abdelaali Hassani Cherif désigne Ahmed Sadok député du MSP à l’Assemblée populaire nationale comme son directeur de campagne40. L’ancien président du Rassemblement pour la culture et la démocratie (RCD), Mohcine Belabbas, déclare que « jamais une campagne électorale présidentielle n’a été empreinte d’une répression aussi implacable » : des cadres de son parti, dont son président, Atmane Mazouz, sont brièvement arrêtés le 20 août, empêchés d’arriver à Ifri, dans la wilaya de Béjaïa, où ils avaient le projet de commémorer la tenue du Congrès de la Soummam. Karim Tabbou, président de l’Union démocratique et sociale (UDS), et Fethi Ghares, coordinateur du Mouvement démocratique et social (MDS), après avoir été interpellés, sont désormais interdits de publier des commentaires politiques sur les réseaux sociaux ou de participer à des débats politiques41. Ces actes de restriction des libertés sont condamnées par Amnesty International42. Relativement inconnus, les deux candidats qui se présentent face au chef d'État sortant promettent de renforcer les libertés individuelles et de libérer les prisonniers d'opinion43. Pour sa part, le Front des forces socialistes présidé par Aouchiche, est qualifié d'« opposition responsable » par les responsables du régime, par contraste avec une supposée opposition « radicale ». Sa candidature doit ainsi permettre de réhausser le taux de participation en Kabylie44. Les trois candidats, qui ont sillonné le pays, promettent de rehausser le pouvoir d'achat et d'opérer un redressement de l'économie, pour la rendre moins dépendante des hydrocarbures. Le président sortant promet notamment de construire de nouveaux logements, créer des emplois, des investissements et d'augmenter les salaires et les pensions des retraités. En politique étrangère, les trois candidats soutiennent les causes palestinienne et sahraouie43. Dans le but de redorer son blason et de donner une image de proximité avec le peuple, Tebboune est actif sur Tiktok, où il apparaît par exemple en train de jouer au football, ce qui lui vaut le surnom affectueux43 de « Tonton Tebboune » sur les réseaux sociaux45, surnom également repris par ses partisans46, pour selon Hasni Abidi, affirmer leur proximité avec celui-ci, qui, « dans un mélange de réalisme, mais aussi d'une certaine forme de populisme » s'exprime avec des « mots simples » en arabe algérien47 et jouit d'un certaine popularité48,49. Pour le géopolitologue Adlene Mohammedi, cette expression est cependant utilisée de manière ironique par la plupart des Algériens47. De son côté, une partie de la jeunesse choisit de ne pas voter. Par exemple, lors du match de football opposant l'équipe d'Algérie de football à l'équipe de Guinée équatoriale de football à Oran, une partie des supporters chantent qu'ils ne voteront pas, préférant quitter le pays de manière clandestine par voie maritime50. Déroulement du scrutin Les bureaux de vote situés à l'étranger sont ouverts du 2 au 7 septembre 202451. En Algérie, le vote se déroule le 7 septembre 2024, à partir de 8 h, pour une clôture initialement prévue à 19 h. En fin d'après-midi, l'ANIE annonce autoriser à voter les personnes munies d'une carte d'électeur mais qui ne figurent pas sur les listes électorales52. Le taux de participation enregistré à 17 h étant en forte baisse par rapport à l'élection de 2019, l'ANIE décide en début de soirée de repousser de 19 h à 20 h la fermeture des bureaux de vote53. Un « taux de participation moyen » préliminaire est communiqué avec 3 h de retard par l'ANIE, il s'élève à 48,03 %, en hausse de plus de 8 points par rapport au scrutin précédent54. Alors que seuls 6,82 % des électeurs inscrits avaient voté entre 17 h et 19 h lors du scrutin précédent en 2019, 21,57 % des électeurs inscrits auraient ainsi voté entre 17 h et 20 h lors de ce scrutin55. Résultats Participation Taux de participation à l'élection présidentielle algérienne Taux de participation 1er tour Différence En 2019 En 2024 À 11 h 7,92 % 4,56 %56 en diminution 3,36 Après-midi 20,43 % (15 h) 13,11 % (13 h)57 Non comparable À 17 h 33,06 % 26,46 %58 en diminution 6,60 À la fermeture 39,88 % 48,03 %59,Note 2 en augmentation 8,15 Résultats Résultats nationaux préliminaires60 Candidats Partis Premier tour Voix % Abdelmadjid Tebboune Indépendant 5 329 253 94,65 Abdelaali Hassani Cherif MSP 178 797 3,17 Youcef Aouchiche FFS 122 146 2,16 Votes valides 5 630 196 Votes blancs et nuls Total 100 Abstention Inscrits / participation 24 351 551 Analyse Sans surprise, le président sortant est réélu pour un second mandat, obtenant 94,65 % des voix61,62. Avec une faible participation, les électeurs se montrent peu enthousiastes par le scrutin63, ce qui s'explique par les fortes chaleurs et par un boycott contestataire du processus électoral64. Le taux de participation final, annoncé en pleine nuit trois heures après la fermeture des bureaux de vote65, qui passe de 26,46 à 48,03 % en trois heures, questionne les observateurs et opposants55. A cette occasion, le président de l'ANIE indique que le taux de participation à ce scrutin « témoigne du haut degré de maturité électorale du peuple algérien, toutes composantes confondues »66. Il s'agirait en fait d'une moyenne des taux participations de chaque wilaya divisé par le nombre total de celles-ci50. Le taux de participation réel serait compris entre 23 et 25 %, ce qui serait le taux le plus bas de l'histoire67. Le candidat du MSP dénonce pour sa part, des manœuvres visant à « gonfler » les chiffres du scrutin, dont le taux de participation, la non-publication des procès-verbaux des bureaux de vote, ainsi que des cas de votes massifs par procuration68,69. Pour le politologue Mohamed Hennad, le résultat du scrutin est « connu d'avance », du fait de la « la qualité », du « nombre inhabituellement réduit » de candidats, et des « conditions dans lesquelles s'est déroulée la campagne électorale qui n'est qu'une comédie »43. Pour le politologue Hasni Abidi, ce taux de participation peut être expliqué par « une campagne médiocre » avec deux postulants qui « n'étaient pas à la hauteur » et le chef de l'État qui « a animé à peine quatre meetings », donc « à quoi bon voter »65. Pour le sociologue Nacer Djabi, « les partis politiques sont incapables de produire de nouvelles élites »44. Les irrégularités sont telles qu'au soir du 8 septembre, les trois candidats publient un communiqué commun où ils prennent leurs distances avec les chiffres annoncés de la participation et des scores qu'ils ont obtenus67. Notes et références Notes L'âge des candidats est donné au 7 septembre 2024, date du premier tour de l'élection présidentielle. La faible participation enregistrée à 17 h a poussé l'Autorité nationale indépendante des élections à repousser de 19 h à 20 h la fermeture des bureaux de vote53. Références « En Algérie, une élection présidentielle anticipée fixée au 7 septembre [archive] », sur Libération, Libération (consulté le 22 mars 2024). « Présidentielle anticipée le 7 septembre prochain en Algérie [archive] », 21 mars 2024 (consulté le 21 mars 2024) Farid Alilat, « En Algérie, pourquoi Abdelmadjid Tebboune précipite-t-il l’élection présidentielle ? [archive] », 22 mars 2024. « Le Hirak s'est éteint mais a provoqué une prise de conscience durable [archive] », sur L'Orient-Le Jour, 14 août 2024 (consulté le 14 août 2024) « Constitution [archive] », sur www.joradp.dz (consulté le 7 septembre 2024). Ministère de l’Intérieur Algérien, « Site du ministère de l’Intérieur Algérien [archive] » « UCP : Zoubida Assoul annonce sa candidature à la candidature à l’élection présidentielle de 2024 [archive] », 1er mars 2024 (consulté le 1er mars 2024) « Algérie: le président Tebboune confirme sa visite en France et une rencontre avec Emmanuel Macron [archive] », sur RFI, 1er avril 2024 (consulté le 5 avril 2024) « Présidentielles anticipées : entretien avec Soufiane Djilali [archive] », 8 avril 2024 (consulté le 9 avril 2024) Quatre partis forment une alliance politique pour réaliser un consensus national [archive], site aps.dz, 23 mai 2024. Présidentielle en Algérie : Bengrina choisit Tebboune comme candidat [archive], site tsa-algerie.com, 24 mai 2024. Le parti de l'UFDS participera à la prochaine élection présidentielle [archive], site aps.dz, 18 mai 2024. ania.b, « Présidentielle : 10 partis politiques veulent un second mandat pour Tebboune [archive] », sur www.algerie360.com, Algerie360, 5 juin 2024 (consulté le 11 juillet 2024). Présidentielle: dix partis politiques prêts à se rallier à un candidat de consensus capable de garantir la stabilité institutionnelle [archive], site aps.dz, 4 juin 2024. Reuters, « Algérie: Abdelmadjid Tebboune candidat à un nouveau mandat présidentiel [archive] », sur Challenges, 11 juillet 2024 (consulté le 11 juillet 2024). « Présidentielle 2024 en Algérie : Louisa Hanoune annonce la participation de son parti [archive] », 21 avril 2024 (consulté le 21 avril 2024) « Élection présidentielles : Louisa Hanoune annonce son retrait [archive] », sur La patrie news, 13 juillet 2024 (consulté le 13 juillet 2024) (ar) « Présidentielle du 7 septembre : Louisa Hanoune se retire de la course [archive] », sur Ennahar Online, 13 juillet 2024 (consulté le 13 juillet 2024) Présidentielles en Algérie : Belkacem Sahli candidat au nom de sept partis [archive], site tsa-algerie.com, 20 avril 2024. Election présidentielle : Belkacem Sahli se porte candidat [archive], site inter-lignes.com, 20 avril 2024. Election présidentielle: le MSP propose la candidature de son président Abdelaali Hassani Cherif [archive], site aps.dz, 25 mai 2024. Le mouvement Ennahda réaffirme sa participation au prochain scrutin présidentiel [archive], site aps.dz, 11 mai 2024. « Ennahda soutient la candidature d’Abdelaali Hassani Cherif [archive] », sur Horizons, 1er juin 2024 (consulté le 11 juillet 2024). FFS : Youcef Aouchiche, candidat du parti à l’élection présidentielle [archive], site inter-lignes.com, 7 juin 2024. Saida Neghza annonce sa candidature à la Présidentielle du 7 septembre [archive], site aps.dz, 10 juin 2024. « Le retrait des formulaires de souscription des signatures par les prétendants à la candidature pour l’élection présidentielle du 7 septembre prochain [archive] », 11 juin 2024 (consulté le 12 juin 2024) شاهد ماذا قال فريد عكوش المترشح لرئاسيات 2024#دنيا_تيفي_نيوز #لماذا_أنا [archive], DOUNIA TV (12 juin 2024, 0:45 minutes), consulté le 13 juin 2024 « Présidentielle du 7 septembre: 34 postulants ont retiré les formulaires de souscription [archive] », 7 juillet 2024 (consulté le 19 juillet 2024) « Présidentielle anticipée : dix prétendants ont déjà déposé leurs dossiers de candidature auprès de l’ANIE [archive] » « Afrique Présidentielle en Algérie: la justice accuse de corruption trois candidats dont le dossier a été refusé [archive] », 3 août 2024 (consulté le 3 août 2024) « Saïda Neghza, Belkacem Sahli et Abdelhakim Hammadi placés sous contrôle judiciaire [archive] », 4 aout 2024 (consulté le 5 aout 2024) Rédaction LNR, « La Cour constitutionnelle a reçu 4 recours [archive] », sur La Nouvelle République Algérie, lnralgerie, 27 juillet 2024 (consulté le 28 juillet 2024). Middle East Eye, « Présidentielle algérienne : un scrutin sous contrôle [archive] », sur Courrier international, 7 septembre 2024 (consulté le 8 septembre 2024). « Élections présidentielles du 7 septembre : la Cour constitutionnelle publie la liste finale des candidats [archive] », sur Radio Algérienne (consulté le 31 juillet 2024). « slogan élections présidentielles [archive] » (consulté le 18 aout 2024) Karim Kebir, « Présidentielle en Algérie : la bataille de trois courants politiques [archive] », sur www.tsa-algerie.com, 26 juillet 2024 (consulté le 28 juillet 2024) Riyad Hamadi, « Présidentielle : Abdelmadjid Tebboune choisit son directeur de campagne [archive] », 5 aout 2024 (consulté le 6 aout 2024) « Election présidentielle du 7 septembre, à J-5 du coup de starter : Un rendez-vous crucial pour l’Algérie nouvelle [archive] », 9 aout 2024 (consulté le 13 aout 2024) « Le RCD fait un constat amer sur la situation du pays [archive] », 7 aout 2024 (consulté le 7 aout 2024) « Présidentielle: Ahmed Sadok directeur de campagne du candidat Abdelaali Hassani Cherif [archive] » (consulté le 6 aout 2024) En Algérie, les arrestations pour délit d’opinion se multiplient à l’approche de la présidentielle [archive], site lemonde.fr, 30 août 2024. Amnesty International appelle le régime algérien à cesser les violations des libertés à l’approche de l’élection présidentielle [archive], lematindalgerie.com, 2 septembre 2024. « L'Algérie élit son président, victoire attendue d'Abdelmadjid Tebboune [archive] », sur www.lorientlejour.com, 7 septembre 2024 (consulté le 7 septembre 2024). (en) https://www.facebook.com/middleeasteye/ [archive], « Algeria election: A foregone conclusion with the president’s rivals on the sidelines [archive] », sur Middle East Eye (consulté le 9 septembre 2024). « Election présidentielle en Algérie : comment Abdelmadjid Tebboune a éteint la contestation pour s’assurer une nouvelle victoire [archive] », sur Franceinfo, 7 septembre 2024 (consulté le 7 septembre 2024). « Election en Algérie : dans le fief électoral du président candidat, des partisans «fiers» d’«oncle Tebboune» [archive] », sur Libération, Libération (consulté le 7 septembre 2024). La-Croix.com, « Présidentielle en Algérie : le mythe entretenu de « tonton Tebboune » [archive] », sur La Croix, lacroix.journal, 6 septembre 2024 (consulté le 7 septembre 2024). « Dans les rues d’Alger, « tonton » Tebboune plébiscité [archive] », sur Le Télégramme, 6 septembre 2024 (consulté le 7 septembre 2024). « Présidentielle en Algérie : Tebboune, d’homme d’appareil à figure paternelle [archive] », sur Le Télégramme, 7 septembre 2024 (consulté le 7 septembre 2024). « Présidentielle en Algérie : imbroglio autour du taux de participation [archive] », sur Le Point, lepoint.fr, 8 septembre 2024 (consulté le 8 septembre 2024). « Présidentielle anticipée en Algérie : Début de l’opération de vote des Algériens à l’étranger [archive] », sur www.aa.com.tr (consulté le 8 septembre 2024) « Présidentielle algérienne : l’ANIE annonce des facilitations à disposition des électeurs [archive] », sur al24news.com (consulté le 8 septembre 2024) « Élection présidentielle en Algérie : le taux de participation trop faible pousse les autorités à prolonger le vote [archive] », sur midilibre.fr (consulté le 7 septembre 2024) « Présidentielle en Algérie: attente des résultats, victoire prévue de Tebboune | TV5MONDE - Informations [archive] », sur information.tv5monde.com, 8 septembre 2024 (consulté le 8 septembre 2024) La-Croix.com, « Présidentielle algérienne : la Kabylie a repris le chemin des bureaux de vote [archive] », sur La Croix, lacroix.journal, 8 septembre 2024 (consulté le 8 septembre 2024). « Présidentielle: Taux de participation national de 4,56% à 10h [archive] », sur APS, 7 septembre 2024 (consulté le 7 septembre 2024) « Taux de participation à 13h au niveau national [archive] », sur Algerie ECO, 7 septembre 2024 (consulté le 7 septembre 2024) « Présidentielle: 26,45% de taux de participation au niveau national à 17:00 [archive] », sur asp.dz asp.dz, 7 septembre 2024 (consulté le 7 septembre 2024). Rédaction AE, « Présidentielle : 48.03% de taux de participation au niveau national (ANIE) [archive] », sur Algerie Eco, AlgerieEco, 7 septembre 2024 (consulté le 8 septembre 2024). (ar) فيصل مزهود, « عبد المجيد تبون يفوز بعهدة رئاسية جديدة – النهار أونلاين [archive] », sur النهار أونلاين, https:web.facebook.comEnnaharTv,‎ 8 septembre 2024 (consulté le 8 septembre 2024). « Présidentielle en Algérie : Abdelmadjid Tebboune largement réélu avec 94,65 % des votants [archive] », sur Le Monde.fr, Le Monde, 8 septembre 2024 (ISSN 1950-6244, consulté le 8 septembre 2024). « ALERTE. Présidentielle en Algérie : Abdelmadjid Tebboune élu pour un 2nd mandat [archive] », sur TSA, 8 septembre 2024 (consulté le 8 septembre 2024) « Algérie-Le président Tebboune vise un 2e mandat, les électeurs sans enthousiasme [archive] », sur Boursorama, 7 septembre 2024 (consulté le 7 septembre 2024). « Présidentielle en Algérie: une journée de vote marquée par une faible mobilisation [archive] ». « Présidentielle en Algérie : participation sous les 50%, victoire prévue de Tebboune [archive] », sur Le Figaro.fr, Le Figaro, 8 septembre 2024 (ISSN 0182-5852, consulté le 8 septembre 2024). La participation au scrutin témoigne du haut degré de maturité électorale du peuple algérien [archive], site aps.dz, 8 septembre 2024. « En Algérie, contre toute attente, le président réélu et ses deux adversaires dénoncent des « incohérences majeures » dans les résultats annoncés [archive] », sur Le Monde.fr, Le Monde, 9 septembre 2024 (ISSN 1950-6244, consulté le 9 septembre 2024). « Résultats "gonflés", "pressions"... Un candidat à la présidentielle en Algérie dénonce des "violations" durant le scrutin [archive] », sur BFMTV (consulté le 8 septembre 2024). « Présidentielles en Algérie : le représentant de Hassani évoque le « retour des anciennes pratiques » [archive] », sur TSA, pagesTSA-Tout-sur-lAlgérie135765743142770, 8 septembre 2024 (consulté le 8 septembre 2024). 