Et si nous revenions au boulier pour éviter d’avoir les boules ? Placeholder HAKIM LAÂLAM PUBLIÉ 10-09-2024,

HAKIM LAÂLAM PUBLIÉ 10-09-2024, 11:00 Édouard Philippe, candidat à la prochaine présidentielle française : «Moi président, j'abrogerai aussitôt les Accords de 1968 avec l'Algérie.» Comment prendre au sérieux deux prénoms accolés et qui n'ont pas la patience d'aller au-delà de 68 pour découvrir enfin la… …69 ! Allons bon ! Manquait plus que ça ! Les chiffres, les pourcentages et les communiqués de l'Anie, l'Autorité indépendante des élections, sont contestés. Par un candidat sur trois ? Non ! Par deux sur trois ? Non ! M'enfin ! Par qui alors ? Par trois candidats sur trois ! Attendez ! C'est une performance. Le pompon vient d'être décroché par l'Honorable Monsieur Charfi. Se mettre à dos tous les postulants à la mandature suprême, même celui qui l'a remporté avec 94,65% des voix. Scénario inédit d'une unanimité à… l'envers, contre l'organe en charge de garantir la crédibilité du scrutin. À quoi doit-on s'attendre maintenant ? Faut faire attention à l'attente. L'attente n'a jamais été bonne pour l'organisme humain. Lorsqu'on attend debout, on se chope des varices. Lorsqu'on attend assis, on se chope des phlébites dues à l'inactivité et à la sédentarité. Et lorsqu'on attend couché ? Il fait déjà jour au moment où vous lisez cette chronique, des enfants me font quotidiennement l'honneur et l'immense plaisir de la consulter, donc, je m'abstiendrai de répondre à votre troisième question. Mais alors, autre interrogation cruciale. Qui va sauter ? Décidément, vous insistez un peu trop sur les positions, les chiffres, les pourcentages, le siège présidentiel et qui va sauter. Qu'est-ce que j'en sais moi qui va sauter ? Vous trouvez que j'ai une mine à savoir qui va sauter ? Mine, sauter, oui, je sais qu'elle était facile celle-là ! Mais en même temps, je préfère faire dans le facile par ces temps où les gens censés nous faciliter la compréhension des résultats d'un scrutin se mettent soudain à couper les cheveux en quatre. Je dis en quatre, mais l'Anie et Charfi sont bien capables de s'inscrire en faux quant au bien-fondé de mon expression. Pourquoi en quatre, les cheveux ? Qu'est-ce qui me permet d'avancer à cette heure de la journée le chiffre d'un cheveu coupé en quatre ? Voilà où nous plonge aujourd'hui l'Anie. L'autorité nous pousse à l'insu de notre plein gré consentant à douter de tout. Prenez mon cas. Dès le lendemain du scrutin, je m'étais embarqué direct-nichen dans le second mandat et le boulot qui attend Djidji. Et paf ! Rembobine ta bande Hakim ! Et demande-toi plutôt ce qui va se passer maintenant, après ce scandale de la Rekmana Gastéropode. Pose les questions essentielles. Comme cette nécessité de plus en plus urgente d'une prise en charge précoce de nos séniors. Comme cet accent grave qu'il faut mettre sur les EHPAD et leur nombre insuffisant en Dézédie. Comme la gestion d'Internet, du réseau, du réseau domestique, des réseaux, des réseaux sauvages, des champs de réception, des champs de captage et de la clé des champs ! En gros, c'est l'Anie la fautive, c'est Charfi qui fout le boxon, et c'est moi, au bout qui vais me coltiner encore plus de thé à fumer que prévu pour rester éveillé à ce cauchemar chiffré qui continue. H. L.