Contrôle des deux-roues motorisées : 529 mises en fourrière le mois d’août La Rédaction by La Rédaction 10 se

Contrôle des deux-roues motorisées : 529 mises en fourrière le mois d’août La Rédaction by La Rédaction 10 septembre 2024 in Annaba A A 0 0 SHARES 13 VIEWS Share on Facebook Share on Twitter La ville d’Annaba a connu, au cours du mois d’août 2024, une intensification des actions de la police en matière de contrôle des deux-roues motorisées. Ce renforcement s’est imposé face à l’inquiétante montée des infractions commises par les conducteurs de motos, souvent à l’origine d’accidents de la route graves. Le bilan établi par les Services de la Sûreté, pour ce mois, révèle une situation préoccupante qui nécessite des mesures urgentes. Accidents et blessures : un lourd tribut payé par les motocyclistes D’après les statistiques fournies par les Services de sécurité, 26 accidents corporels, impliquant des conducteurs de motos, ont été enregistrés. Ces derniers, qui témoignent de l’imprudence de certains usagers de la route, ont entraîné des blessures de divers degrés pour 33 personnes. Si ces chiffres ne constituent qu’une partie des incidents routiers survenus dans la wilaya, ils mettent, néanmoins, en lumière la vulnérabilité des motocyclistes face aux règles de sécurité souvent négligées. Contrôle intensifié des deux-roues Dans le cadre de sa mission de sécurisation des routes et de prévention des accidents, la police a mis en place une série de contrôles rigoureux ciblant les motocyclistes. Ce dispositif a permis de contrôler 2.059 motos en août 2024. Les résultats de ces opérations de surveillance révèlent une situation alarmante avec la sanction de 177 infractions au code de la route, et l’immobilisation de 67 motos en raison de manquements graves à la législation en vigueur. L’impact d’une interdiction wilayale sur les chiffres Il convient, également, de noter que la wilaya a pris, dès le début de la saison estivale, une décision interdisant la circulation des motos dans la zone nord, notamment aux abords des plages. Cette mesure a visé à garantir la sécurité des vacanciers et à limiter les nuisances causées par les deux-roues dans ces zones sensibles. Cependant, cette interdiction a eu des conséquences inattendues. De nombreux motocyclistes ont tenté de contourner cette réglementation, ce qui a conduit à une augmentation notable des infractions et des mises en fourrière, avec 529 motos saisies durant cette période. Des infractions multiples et inquiétantes Le rapport des services de la Sûreté fait également état de la gravité des infractions commises par les conducteurs de motos. En plus des infractions courantes, telles que le non-respect des signalisations, les autorités ont recensé 750 délits routiers, ainsi que 74 infractions spécifiques au non-port du casque. Ce dernier point est particulièrement préoccupant, compte tenu de la nécessité absolue du port de ce dispositif de protection pour minimiser les risques de traumatismes crâniens en cas de chute. Une vigilance accrue pour les mois à venir Les autorités locales semblent déterminées à poursuivre leurs efforts pour garantir une meilleure sécurité sur les routes. Avec une recrudescence des infractions liées à la conduite des motos, la police intensifie ses contrôles et renforce la sensibilisation aux dangers de la route. Ces mesures, bien que répressives, visent avant tout à protéger les usagers vulnérables et à prévenir de nouveaux drames. Ce bilan du mois d’août montre que la lutte contre l’insécurité routière liée aux motos est loin d’être terminée. Face à des chiffres aussi inquiétants, un changement des mentalités et une prise de conscience collective s’imposent pour que les routes de la wilaya deviennent plus sûres pour tous. Par : Mahdi AMA