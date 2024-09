Une journée de formation continue au CHU : Meilleures pratiques des transfusions sanguines mehdi amarouayach b

Une journée de formation continue au CHU : Meilleures pratiques des transfusions sanguines mehdi amarouayach by mehdi amarouayach 10 septembre 2024 in Annaba A A 0 0 SHARES 4 VIEWS Share on Facebook Share on Twitter Dans le cadre de son programme de formation continue, la direction générale du Centre Hospitalier Universitaire (CHU) a récemment organisé une journée de formation sur le thème crucial des transfusions sanguines et des incidents qui peuvent y être liés. Cette initiative, orchestrée par le service de chirurgie orthopédique, sous la direction du professeur Ben Saada Mohamed Chérif, a rassemblé un large éventail de professionnels de la santé, notamment des médecins résidents, des internes, ainsi que le personnel paramédical. Le sujet de la transfusion sanguine, bien que courant dans les hôpitaux, n’en demeure pas moins complexe et potentiellement risqué. C’est pour répondre à cette problématique que cette journée a été consacrée à la sensibilisation et à l’approfondissement des connaissances sur les meilleures pratiques en matière de transfusion sanguine. Les participants ont ainsi bénéficié de présentations détaillées, visant à clarifier les procédures optimales à adopter lors des transfusions, en mettant un accent particulier sur la prévention des incidents transfusionnels. Ces incidents, bien que rares, peuvent entraîner des conséquences graves pour les patients. Ils comprennent des réactions allergiques, des infections, ou encore des incompatibilités sanguines pouvant entraîner des complications sévères. Afin de prévenir de tels accidents, les experts ont insisté sur l’importance du respect des protocoles, de la vigilance constante et de la rigueur dans l’identification des groupes sanguins et des composants à transfuser. En outre, des discussions approfondies ont été menées concernant la gestion des incidents transfusionnels lorsqu’ils surviennent malgré les précautions prises. Les intervenants ont souligné l’importance d’une réponse rapide et adaptée, ainsi que la nécessité de maintenir une communication efficace entre les différents membres de l’équipe médicale pour garantir la sécurité des patients. Par : Mahdi AMA