CAN 2025: L’Algérie surclasse le Liberia (vidéo) Par M.B Publié le 10 sept. 2024 à 19:44 CAN 2025: L’Algérie s

CAN 2025: L’Algérie surclasse le Liberia (vidéo) Par M.B Publié le 10 sept. 2024 à 19:44 CAN 2025: L’Algérie surclasse le Liberia (vidéo) L’équipe nationale algérienne de football a surclassé ce mardi à Monrovia le Libéria sur le score de trois buts à zéro dans un match comptant pour la deuxième journée du groupe E des éliminatoires de la CAN 2025 . Les buts de la rencontre ont été inscrits par Gouiri (17’), et Zorgane (25’) avant que Bounedjah ne porte l’estocade (80’). Pour rappel, les Verts avaient bien entamé la campagne des qualifications à la CAN 2025 en dominant la Guinée équatoriale 2-0, jeudi dernier au stade Miloud Hadefi d’Oran. Suite à cette victoire, l’Algérie occupe la première place du groupe avec 6 soit à 4 points d’avance sur le dauphin le Togo.