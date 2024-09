Réélection de Tebboune : les Etats-Unis veulent renforcer les relations bilatérales septembre 9, 2024 - 9:33ke

Réélection de Tebboune : les Etats-Unis veulent renforcer les relations bilatérales septembre 9, 2024 - 9:33kenzi-Adam 8 Commentaires Blinken Etats-Unis Antony Blinken. D. R. Le Département d’Etat américain a salué, dimanche, les résultats de l’élection présidentielle, réaffirmant l’intérêt des Etats-Unis pour leurs relations avec l’Algérie et leur volonté de continuer à travailler avec le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, pour les approfondir au cours de son second mandat, indique un communiqué de la présidence de la République. Les Etats-Unis ont également exprimé «leur détermination à renforcer les relations bilatérales, notamment dans les domaines économique et culturel, ainsi que la coopération régionale», note le communiqué. Le porte-parole du Département d’Etat a mis en avant la volonté des Etats-Unis de continuer à travailler avec le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, pour approfondir les relations au cours de son second mandat, conclut la même source. R. N.