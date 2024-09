DÉBAT DONALD TRUMP-KAMALA HARRIS: QUI A GAGNÉ SELON LA PRESSE AMÉRICAINE? Hugo Septier Le 11/09/2024 à 8:14 Pa

DÉBAT DONALD TRUMP-KAMALA HARRIS: QUI A GAGNÉ SELON LA PRESSE AMÉRICAINE? Hugo Septier Le 11/09/2024 à 8:14 PartagerPartager Mute De manière générale, observateurs et électeurs indécis ont estimé que la candidate démocrate avait pris l'avantage sur son adversaire. Un débat et une gagnante claire? Quelques heures après la fin de l'âpre débat qui a opposé mardi 10 septembre Donald Trump et Kamala Harris quelques semaines avant l'élection américaine prévue le 7 novembre, de nombreux observateurs estiment que la vice-présidente de Joe Biden et candidate démocrate l'a emporté face à l'ancien locataire de la Maison Blanche. À plusieurs reprises, notamment sur l'avortement, Kamala Harris est partie à l'attaque contre l'ancien président républicain qui pour sa part a puisé dans la rhétorique sombre, parfois décousue et souvent truffée de contre-vérités de ses meetings. "Trump était très mauvais et Harris a largement gagné", a asséné à l'AFP le politologue Larry Sabato. "Vainqueur clair" Selon la presse américaine, c'est bel et bien Kamala Harris qui l'a emporté. Comme l'avance CNN dans un article consacré à cette rencontre sous haute tension, "Trump a souvent perdu le contrôle" et "répété haut et fort qu’une multitude de faussetés étaient vraies", notamment sur une potentielle fraude lors de l'élection de 2020 remportée par Joe Biden. Selon ce même média, les électeurs indécis de Pennsylvanie, État clé qui s'annonce décisif dans la course à la Maison Blanche, estiment pour la plupart que Kamala Harris a remporté ce débat. Dans une tribune publiée sur Fox News, l'analyste politique Doug Schoen donne également la démocrate comme lauréate de ce débat. "Il y a eu un vainqueur clair, mais ne croyez pas que cette élection soit terminée", titre-t-il. "Il est assez clair pour moi que mardi soir, la vice-présidente Kamala Harris a remporté ce qui pourrait bien être le seul débat entre elle et l'ancien président Donald Trump", explique-t-il. "La vice-présidente a semblé reprendre confiance en elle en voyant Trump vaciller sous les questions incessantes", ajoute ce dernier. "Ébranlé" De manière générale, la presse généraliste américaine estime que Kamala Harris a été plus à l'aise tout au long du débat, et que Donald Trump a été déstabilisé à plusieurs reprises. "Harris ébranle un Trump en colère", titre ainsi NBC News. "L'ancien président Donald Trump a découvert mardi soir qu'il avait désormais un rival beaucoup plus coriace entre les mains", est-il écrit. Pour sa part, le Washington Post s'est également intéressé à l'impact de ce débat sur les électeurs indécis des swing states, qui, une nouvelle fois, vont avoir un poids considérable lors du vote d'octobre. Ainsi, sur 25 d'entre eux qui ont été interrogé, 23 estiment que Kamala Harris a mieux "performé" que son adversaire du soir." Seuls deux électeurs interrogés pensant l'inverse. Trump fermé, Harris souriante Si Donald Trump n'est jamais complètement sorti de ses gonds, Kamala Harris a plusieurs fois piqué sa susceptibilité. Ainsi en assurant que le public quittait les meetings de son rival "par ennui", un sujet éminemment sensible pour l'ex-vedette de télévision. Ou en lui rappelant qu'il avait été "viré" par les électeurs, quand Donald Trump a une nouvelle fois refusé de reconnaître qu'il avait perdu en 2020. Sur scène, le républicain, au ton de plus en plus agressif au fil du débat, est apparu le visage fermé, le regard braqué vers la caméra sans jamais regarder son adversaire.