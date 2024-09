chakhchoukha Annabia aux pilons de poulet 14 janvier 2019 / 20 Commentaires chakhchoukha constantinoise aux pi

chakhchoukha Annabia aux pilons de poulet 14 janvier 2019 / 20 Commentaires chakhchoukha Annabia aux pilons de poulet chakhchoukha Annabia aux pilons de poulet, bonjour!! Encore une spécialité qui nous vient de l’est de l’Algérie, très populaire dans la ville de Constantine, la chakchoukha constantinoise est un plat à base de fines galettes de semoule que l’on coupe en tout petits morceaux et que l’on fait sécher, pour être ensuite cuite à la vapeur. Rien à voir avec la chakhchoukha de Biskra, qui elle se prépare avec des fines feuilles de pâte! Il suffit ensuite de la préparer en vapeur comme le couscous ou le Tlitli avec une sauce blanche pour certains ou bien rouge, avec un peu de tomate mais pas trop, pour d’autres. La chakhchoukha constantinoise que je vous propose aujourd’hui est préparée avec du poulet mais on peut aussi la réaliser avec de l’agneau et des cardons !! Ce plat de chakhchoukha est souvent présenté aux invités lors de fiançailles, naissances ou encore de circoncision en Algérie! C’est un plat savoureux et convivial, à découvrir si vous ne connaissez pas car c’est un vrai régal!! chakhchoukha Annabia aux pilons de poulet ingrédients: recette de la chakhchoukha Annabia pour 6/8personnes: 6 cuisses de poulet ou 6 pilons 2 gros oignons 1 gousses d’ail 3 belles tomates bien mûres quelques branches de coriandre fraiche 1/2 cuillère a soupe de coriandre moulue 1 càc de paprika doux 1/4 càc de ras el hanout 2 càs de concentré de tomate 1 càc d’ harissa(facultatif) 3 càs d’huile neutre ou huile d’olive 2 poignées de pois chiche (trempés la veille dans l’eau) selon la saison, 2 branches de cardons 1 piment (facultatif) 500 gr de pâte de chakhchoukha (j’achète la mienne en paquet) on peut aussi la remplacer par les pâtes crozet que l’on trouve facilement en grandes surfaces 3 càs d huile pour travailler les pâtes eau 50 gr de beurre environ Préparation: commencer par mixer les oignons, les tomates, la coriandre fraiche et l’ail mettre cette préparation dans le couscoussier ou une cocotte puis ajouter l’huile, la coriandre moulue, le sel , le paprika, le ras el hanout, le poivre, la harissa et le poulet, puis les pois chiches faire mijoter cette préparation à feu moyen pendant environ 10 minutes environ en remuant régulièrement pendant ce temps préparer le cardon une fois que la sauce a bien mijoté, couvrir entièrement avec de l’eau (environ 2,5 l) dès que la sauce boue ajouter les cardons, le concentré de tomate et le piment Akcelo icon Powered by Akcelo logo puis laisser cuire 30/45 minutes pendant ce temps préparer la chakhoukha: mettre les pâtes de galettes dans un grand saladier ou une guessra y ajouter 2 càs d’huile et travailler rapidement avec les mains. ajouter ensuite un verre d’eau puis travailler encore avec les mains pour faire gonfler les pâtes les déposer dans le panier du couscoussier et laisser cuire une 1ère fois en vapeur en même temps que la sauce dès que la vapeur s’échappe, enlever le panier et le retourner dans le saladier laisser un peu refroidir puis ajouter un verre d’eau et du sel (1 càs environ) et travailler encore les pâtes de galettes comme la première fois avec les mains réserver dans le panier et remettre à cuire une 2ème fois en vapeur en même temps que la sauce dès que la vapeur s’échappe du couscoussier, retourner celui-ci dans le saladier puis ajouter 2 ou 3 louches de sauce et travailler rapidement avec les mains sans se bruler réserver une dernière fois dans le panier et cuire en vapeur sur le couscoussier retourner une dernière fois dans le saladier et ajouter 50 gr de beurre laisser fondre avec la chaleur et travailler rapidement avec les mains ou une cuillère en bois recouvrir d’un torchon propre et réserver une fois que le poulet est cuit, l’enlever de la sauce prendre une grande cocotte puis déposer au dessus une passoire puis verser toute la sauce doucement (la sauce sera dans la cocotte et le reste des légumes dans la passoire) verser alors les pâtes de galettes dans la sauce et cuire doucement 5/10 minutes sur feu doux Akcelo icon Powered by Akcelo logo remuer sans cesse avec une grande cuillère en bois sur feu moyen jusqu’à ce que la chakhchoukha est absorbée toute la sauce, elle ne doit pas être trop sèche, ni liquide servir à l’aide d’une louche dans une grande assiette à couscous ajouter les pois chiches et le poulet tout autour puis décorer avec les cardons selon la saison (facultatif) c’est un peu long à lire mais pas compliqué à réaliser, et surtout c’est un vrai régal!!