Une émissaire de Macron chez Tebboune : Alger et Paris reprennent langue International • Par: Riyad Hamadi —11 Sept. 2024 à 15:40 Le drapeau de l'Algérie et de la France. Deuxième contact au plus haut niveau entre Alger et Paris en trois jours. Après les félicitations qu'il a adressées au président Abdelmadjid Tebboune suite à sa réélection, le président Emmanuel Macron a dépêché dans la capitale algérienne une de ses diplomates de haut rang. Anne-Claire Legendre, conseiller du président français aux affaires nord-africaines et moyen-orientales, a été reçue ce mercredi 11 septembre par le président de la République. « Le président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, a reçu ce jour Mme Anne-Claire Legendre, envoyée spéciale et conseillère du président français Emmanuel Macron pour l'Afrique du Nord et le Moyen-Orient, portant un message de sa part au président de la République », indique un communiqué de la présidence de la République diffusé ce mercredi sur les réseaux sociaux. La même source précise que la rencontre s'est déroulée en présence de Boualem Boualem, directeur de cabinet de la présidence de la République. Le communiqué ne détaille pas la teneur de la rencontre et du message du président français. Alger et Paris sont de nouveau en froid depuis fin juillet dernier suite à la décision d'Emmanuel Macron de s'aligner complètement sur les thèses marocaines dans le dossier du Sahara occidental. Deuxième message en trois jours de Macron à Tebboune Dans une lettre au roi du Maroc Mohamed VI dévoilée le 30 juillet, le président français a fait savoir que son pays reconnaissait désormais la « souveraineté marocaine » sur le Sahara occidental et qu'il considérait le plan d'autonomie présenté par le Maroc en 2007, comme la « seule » base de règlement du conflit. Le lendemain, Alger a procédé au retrait de son ambassadeur à Paris, Saïd Moussi. Le président Macron sera toutefois le premier dirigeant occidental à féliciter Abdelmadjid Tebboune suite à sa réélection pour un deuxième mandat dès le premier tour du scrutin présidentiel du 7 septembre. Selon l'ambassade de France en Algérie, le président français a adressé « ses plus vives félicitations et ses meilleurs vœux de succès » à son homologue algérien, lui rappelant l'attachement de la France à « la relation exceptionnelle qui la lie à l'Algérie dans tous les domaines ». « Le dialogue entre nos deux pays est primordial », notamment dans le contexte de la présence de l'Algérie au Conseil de sécurité de l'ONU, a ajouté Macron dans son message, réaffirmant sa détermination à poursuivre avec Abdelmadjid Tebboune « le travail ambitieux engagé avec la déclaration d'Alger ».