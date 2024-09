Immigration en France : Barnier va-t-il reprendre une idée de Sarkozy ? International • Par: Riyad Hamadi —11 Sept. 2024 à 16:45 share-icon facebook-logo twitter-logo linkedin-logo print-logo Michel Barnier Que va faire Michel Barnier dans le domaine de l’immigration ? Des informations de presse prêtent au nouveau premier ministre l’intention de ressusciter le ministère de l’Immigration, une trouvaille de l’ancien président Nicolas Sarkozy (2007-2012). Dès son élection en 2007, Nicolas Sarkozy avait créé le portefeuille de ministre de « l’immigration, de l’Intégration, de l’Identité nationale et du Développement solidaire » dans le gouvernement de François Fillon. Ce ministère a été dirigé successivement par Brice Hortefeux et Éric Besson avant d’être supprimé en 2010. L’immigration revient au-devant de la scène De nombreux observateurs ont estimé que Michel Barniera été choisi par Emmanuel Macron pour son profil d’homme politique de droite connu pour sa fermeté sur les questions liées à l’immigration. En 2021, alors candidat à la candidature de son parti Les Républicains (droite) à la présidentielle de 2022, il est allé jusqu’à proposer un moratoire sur l’immigration, suscitant un tollé général. Sa désignation comme Premier ministre constitue, estime-t-on, la contrepartie d’Emmanuel au Rassemblement national (RN) pour s’assurer le soutien des députés du parti d’extrême-droite, ou du moins s’éviter leur opposition. Sans majorité à l’Assemblée nationale, le président Macron devait composer avec l’extrême-droite ou la gauche. Il a visiblement choisi la première option. Avant même de composer son gouvernement, Michel Barnier songe à mettre une place un ministère de l’immigration, une idée chère à la droite dure et l’extrême-droite. L’information a été rapportée par France Info lundi soir, citant « des sources concordantes ». Selon le même média, le nouveau Premier ministre compte piocher, pour nommer son ministre de l’Immigration et les cadres du ministère, dans l’administration confrontée dans certaines régions aux questions liées à l’immigration. Plusieurs préfets ont d’ores et déjà été approchés, assure France Info, dont les informations n’ont pas été démenties. Vers un ministère de l’Immigration en France : une concession à l’extrême-droite ? L’entourage du Premier ministre a tout juste dit à l’AFP que Barnier se méfie des « effets d’annonce » et que, »sur la méthode, comme sur les contours de cette politique très importante pour les Français, il réfléchit aux moyens les plus efficaces pour obtenir des résultats. » De passage sur TF1 vendredi soir, Michel Barnier a déploré que les frontières françaises soient devenues « des passoires » et promis « des mesures concrètes » pour maîtriser les flux migratoires. « Nous allons en effet maîtriser les flux migratoires, pas avec de l’idéologie, des discours et des phrases, mais avec des mesures concrètes », a-t-il dit. De son côté, BFMTV a rapporté qu’ « aucune décision n’a encore été prise et rien n’est acté à Matignon ». Le RN réclame la réduction du regroupement familial Face aux rumeurs, l’extrême-droite maintient la pression pour aller vers plus de fermeture. « Le ministère de l’Immigration existe déjà et s’appelle le ministère de l’Intérieur », a réagi Jordan Bardella. Pour le président du RN, « ce qu’il faut (…) c’est expulser systématiquement les délinquants et criminels étrangers, réduire le regroupement familial, augmenter nos exigences en matière de naturalisation, conditionner les aides sociales aux étrangers ». Le ministère de l’Immigration existe déjà et s’appelle le ministère de l’Intérieur. Ce qu’il faut, c’est appliquer enfin une politique de fermeté : expulser systématiquement les délinquants et criminels étrangers, réduire le regroupement familial, augmenter nos exigences en… Sans surprise, de nombreux personnages de droite ont applaudi l’information avant même sa confirmation. Pour un député des Républicains, cité par France Info, la mise en place d’un ministère de l’Immigration s’inscrit dans « l’ADN politique » de Michel Barnier et ce »serait un message fort ». Selon le même média, c’est toute la droite qui pousserait vers une telle décision. Toutefois, il semble que la mesure ne fait pas l’unanimité dans le camp présidentiel où certains y voient un retour des « années Sarkozy ». Ce serait faire "trop de place à Marine Le Pen et ses idées dans le débat politique », a dénoncé un député macaroniste.