El Mordjene, une pâte à tartiner d’Algérie qui fait fureur en France Économie • Par: Amine Air & Ali Idir —11 Sept. 2024 à 11:00 comments-icon share-icon facebook-logo twitter-logo linkedin-logo print-logo Source : Facebook El Mordjene sarl CEBON El Mordjene Produite dans les usines de l’entreprise algérienne Cebon, implantée à Oran, dans l’ouest du pays, la pâte à tartiner El Mordjene rencontre un succès fou en France et ce, grâce au buzz qu’elle a fait sur les réseaux sociaux. Au-delà de leur packaging à l’allure modeste, les pots de la pâte à tartiner El Mordjene semblent contenir un ingrédient secret qui séduit dès les premières bouchées. Dans de nombreuses vidéos postées sur les réseaux sociaux, les internautes se montrent subjugués. En plus de ses clients algériens, la pâte à tartiner El Mordjene semble avoir acquis une base solide de consommateurs en France, notamment parmi les jeunes membres de la diaspora algérienne qui multiplient les vidéos de dégustation de ce produit algérien qualifié par plus d’un d’être « meilleur que Nutella ». En effet, depuis le début de l’été 2024, voire avant, le nom El Mordjene est sur toutes les lèvres dans de nombreuses vidéos postées sur les réseaux sociaux, ou la pâte à tartiner semble être devenue une niche pour les créateurs de contenu culinaire en France. 🍽️ 🇩🇿 🇮🇱 La géopolitique de la pâte à tartiner. Observez le visage de dégoût de M. Hanouna lorsqu’il goûte la fameuse pâte à tartiner algérienne, « El Mordjene. » Aurait-il eu la même réaction si ce produit avait été israélien ? — Philippe Grenier (grenier_actu) September 10, 2024 « On a vraiment fait tout Marseille pour la trouver ! », confie une internaute qui filme plusieurs pots de la pâte à tartiner algérienne comme si elle était enfin parvenue à trouver le trésor tant recherché. « J’avais trop envie de la goûter », explique-t-elle, avant d’entamer une séance de dégustation qu’elle finit par publier sur TikTok. lynousheee J’ai enfin trouvé la crème Bueno sur Marseille qui est en rupture de stock partout ! Tout le monde en parle pour son goût incroyable, qui rappelle celui du Bueno. C’est vraiment une folie ! 😍 Vous pouvez la trouver au 155 boulevard National, 13003 Marseille. Ils ont même un compte Tiktok ➡️destockageismail #cremebueno #cremebuenoelmordjene #patebueno #bueno #elmordjene #dz #patebuenomarseille #kinderbueno #kinder #kinderwhite #elmordjenepatebueno #elmordjenebuenomarseille #algerie🇩🇿 #pateatartinerkinderbueno #cebon #pate #buenocreme #marseille #destockage ♬ son original – Lynoush ❤️ Pâte à tartiner El Mordjene : « En France, ils font la queue pour l’acheter » « En France, les gens font la queue pour dénicher un pot d’El Mordjene goût Kinder Bueno ! Ils n’ont jamais gouté à un chocolat aussi bon », dévoile un autre internaute qui assure que la pâte à tartiner algérienne est devenue « une légende ». Mais la pâte à tartiner algérienne n’attire pas que les membres de la diaspora. Pour le célèbre influenceur et YouTubeur Johan Papz, El Mordene « n’a pas le goût du Nutella, mais celui d’une vraie pâte à tartiner de luxe ». @johanpapz on crashtest les pates à tartiner DZ El Mordjene 🇩🇿 😎 ♬ son original – JohanPapz El Mordjene est déjà vendue en France dans plusieurs épiceries spécialisées dans les produits algériens, en attendant que sa vente se généralise dans les grandes surfaces. Pour le moment, elle est la star du commerce du cabas, mais dans le sens Algérie-France, et ce, alors que les trabendistes activent généralement dans le sens inverse… comme quoi, il suffit parfois d’un rien pour inverser certaines habitudes. Pâte El Mordjene : 2500 pots vendus en 30 minutes dans un magasin de Paris Désormais, il n’y a pas que les influenceurs qui s’intéressent au succès de ce produit algérien. La presse généraliste s’en.mêle aussi. Le journal Le Parisien en parle sur sa page Tik-Tok. « Beaucoup cherchent à savoir où s’en procurer », indique le média qui s’est rendu à Argenteuil, en région parisienne, dans un magasin de déstockage qui vend El Mordjene et qui fait partie de « des rares adresses où on peut s’en procurer ». « Depuis juin, le téléphone sonne tous les jours » et « 99% des appels » c’est pour ce produit qui vient d’Algérie, révèle un gérant, assurant qu’El Mordjene est en rupture de stock. Au moment où il s’adressait au Parisien, il avait seulement 2500 pièces disponibles. « Ce n’est pas beaucoup car si je mets la palette au rayon, en 30 minutes max, elle part », dit-il. Dans le magasin, c’est la grande foule. Tous attendent que la pâte à tartiner algérienne soit mise au rayon à 18h. « Votre attention s’il vous plaît. Pour la pâte El Mordjene, c’est deux max par personne. Il y a des clients qui viennent de très très loin », lance un employé à l’adresse des clients qui font la queue. Lorsque la vente des pots a commencé, les clients se sont précipités pour les prendre. « Elle est toujours en rupture de stock. Dès qu’on trouve sur Internet un endroit, on fonce », témoigne une cliente. « J’ai fini le travail, je suis parti directement prendre deux pots pour mes enfants », dit un autre. leparisien «5000 pots vendus en un été» : quelle est cette pâte à tartiner algérienne que le monde s’arrache ? elmordjene Après Le Parisien, un grand média français s’est intéressé au succès incroyable d’El Mordjene en France. C’est BFMTV, première chaîne d’infos en France, qui a consacré un reportage à la désormais célèbre pâte à tartiner algérienne.