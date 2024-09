Les 5 meilleurs complexes touristiques à visiter en famille en Algérie Par Amel H 12 septembre 2024 à 0:13 L’Algérie regorge de complexes touristiques qui allient luxe, détente et activités pour toute la famille. Voici une sélection des cinq meilleurs complexes à découvrir, offrant chacun une expérience unique pour des vacances mémorables. 1. La Gazelle d’Or Resort & Spa (El Oued) Situé dans la région pittoresque d’El Oued, La Gazelle d’Or est un complexe touristique de luxe offrant une expérience inégalée de détente et de loisirs. À seulement 10 minutes du centre-ville, ce complexe 4,5 étoiles est idéal pour les familles à la recherche de confort et d’exclusivité. Le complexe propose 138 chambres spacieuses avec une connexion Wi-Fi gratuite et des équipements modernes, y compris une télévision à écran plat. Les installations incluent trois piscines extérieures, un centre de fitness, un spa complet avec massages et soins, ainsi qu’un service de conciergerie 24 h/24. Les amateurs de gastronomie apprécieront les trois restaurants qui proposent des plats de cuisine internationale. Le complexe met également à disposition une navette gratuite vers l’aéroport et un service de blanchisserie, garantissant ainsi un séjour sans tracas. La Gazelle d’Or est l’endroit parfait pour allier luxe et sérénité tout en profitant d’activités en famille. Complexe touristique la Ghazelle d’Or 🟢À LIRE AUSSI : Indisponibilité des rendez-vous visa pour l’Espagne : BLS International annonce une bonne nouvelle 2. Sheraton Club des Pins Resort (Staoueli) Le Sheraton Club des Pins Resort, situé à Staoueli, à proximité d’Alger, offre un cadre de luxe au bord de la mer Méditerranée. Avec ses chambres équipées de tout le confort moderne, y compris une télévision à écran plat, un minibar et la climatisation, ce complexe est un havre de paix pour les familles. Le complexe dispose également d’une grande piscine extérieure, d’un centre de fitness, et propose un service de conciergerie et de chambre pour une expérience personnalisée. Les restaurants à proximité, tels que Il Gelato di Racimo et Restaurant Taghit, vous garantissent une expérience culinaire variée et de qualité. Les familles en quête de détente apprécieront la plage privée et les nombreuses activités nautiques disponibles. De plus, le Sheraton offre un parking gratuit pour les visiteurs, ce qui en fait un choix pratique pour les voyages en famille. 3. Complexe Lys (Résidence Nadjia) Lys Resort, situé dans un cadre naturel enchanteur, est une option idéale pour les familles à la recherche de tranquillité et de confort. Ce complexe propose des appartements modernes avec tout le nécessaire pour un séjour agréable, y compris une piscine et des activités adaptées aux enfants. Complexe touristique Lys 4. Hôtel El Aziz (Theniet Elhad) Hôtel El Aziz, un hôtel 3 étoiles situé près du parc national de Theniet Elhad, combine parfaitement loisirs et détente. Avec une piscine, un sauna, un hammam, et un jacuzzi, l’hôtel offre un cadre relaxant pour les familles. Les chambres de haut standing garantissent un confort optimal, et la proximité du parc national permet aux familles de découvrir la beauté naturelle de la région lors d’excursions et de randonnées. 🟢À LIRE AUSSI : Le visa touristique pour l’Algérie : Un nouveau souffle pour le secteur du tourisme 5. Complexe touristique Zina Beach Pour les amateurs de plage, Zina Beach Resort & Spa est l’endroit idéal. Ce complexe propose des appartements spacieux avec une vue imprenable sur la mer. Les 108 appartements disposent de deux chambres, d’un grand salon et d’une kitchenette, offrant ainsi un espace familial confortable. Le complexe est également équipé d’un spa pour les moments de détente, tandis que les activités nautiques et les aires de jeux permettent aux enfants de s’amuser en toute sécurité. plage du complexe Zina Beach Que vous recherchiez le luxe absolu, la détente en bord de mer ou l’aventure en pleine nature, ces complexes touristiques en Algérie offrent des options variées pour répondre aux besoins des familles. Chacun de ces établissements met l’accent sur le confort, les services de qualité et les activités familiales, garantissant ainsi des vacances mémorables dans ce pays riche en paysages et en culture.