Tebboune, l'étonnant contestataire du dépouillement du vote ! Placeholder MAÂMAR FARAH PUBLIÉ 11-09-2024, 11:00 Ce qui s'est passé après le vote présidentiel et l'annonce des résultats est non seulement inhabituel, mais constitue une véritable secousse qui ébranle les fondements même de l'appareil électoral, longtemps habitué à divers «traficotages», petits ou grands. Il est courant que les candidats perdants émettent des réserves et frappent du poing sur la table. Cependant, ce qui surprend dans la prise de position des trois directions de campagne, c'est la présence du vainqueur parmi eux. On pourrait penser que c'est Tebboune lui-même qui n'est pas satisfait de la manière dont le dépouillement des voix a été mené. Ce n'est pas le type de candidat que l'on a l'habitude de voir dans nos pays. Un autre à sa place aurait félicité les organisateurs et rapidement clos le dossier en qualifiant ses concurrents de «mauvais perdants». Mais pas lui. Il n'aime pas la triche, et ceux qui le connaissent vous le confirmeront. Quitte à tout remettre en cause, il n'hésite pas à dénoncer les mauvaises pratiques de bourrage des urnes et de manipulation des chiffres. En s'associant à cette dénonciation, il montre que l'intégrité a prévalu sur l'autosatisfaction. Plus tard, il aura tout le temps d'analyser les résultats de l'élection et comprendra peut-être qu'il traîne des boulets, ces partis politiques totalement discrédités. Il tirera certainement les conclusions qui s'imposent, et cela commencera probablement par une refonte de la vie politique du pays pour permettre l'émergence de formations politiques réellement représentatives. Occupé par l'urgence des tâches de redressement de l'Algérie, Tebboune a tracé les grandes lignes du redressement économique et de l'organisation sociale, sans s'immiscer dans les questions politiques. Président sans parti, il a refusé de prendre... parti. Or, la politique est tout aussi importante que l'économie et le social. Aujourd'hui, plus que jamais, il est temps que ces milliers de jeunes, membres de la société civile et de tant d'organisations sociales, deviennent aussi des militants politiques. M. F.