Kess Ki Cé ? Nourmal ! Placeholder HAKIM LAÂLAM PUBLIÉ 11-09-2024, 11:00 Demain, nous serons le jeudi 12 sept

Kess Ki Cé ? Nourmal ! Placeholder HAKIM LAÂLAM PUBLIÉ 11-09-2024, 11:00 Demain, nous serons le jeudi 12 septembre 2024. À moins que l’ANIE… Pas de panique ! C’est quoi tout ce barouf ? Y a un problème avec des taux ? M’enfin ! On va régler ça. Comme on sait si bien régler les problèmes, grands et petits et même moyens, ici, entre nous. À la dézédienne ! Ouais Môssieur ! À la dézédienne, une méthode que beaucoup nous envient. Nous envient presque autant que la pâte à tartiner «El Mordjane». Alors, dites-moi kess ki cé qui pose problème. Les taux de l’ANIE ? Hada maken ? C’est tout ? Pourquoi s’encombrer avec des trucs qui surviennent tôt ? Tout le monde sait que nous rencontrons quelques difficultés avec l’horloge et les machins qui s’affichent trop tôt. Prenons notre temps. Celui de nous lever à l’heure qui nous convient. Et au diable la «tôtitude» ! Quoi, c’est taux et pas tôt ? Vous ne pouviez pas me le dire plus… tôt ? Et alors, les taux ? Et alors, les chiffres ? Je vous parle de h’nana, de grasse mat’ méditerranéenne au lit, de tout sauf des réveils tôt et aux aurores, Rabbi Yestar, et vous venez me débiter vos chiffres ? Non ! Faut aussi arrêter avec ça. D’abord, commençons par supprimer ce pluriel à «Chiffre». Barra le «S». Ici, en Dézédie, c’est le Chiffre ! Pas les chiffres ! Un Chiffre, un seul, et tous tes problèmes seront réglés. Définitivement réglés. Allez ! On poursuit ! Kess ki cé l’autre mouchkel, Maâ sbah Rabbi ? L’ANIE ? Charfi ? M’enfin ! Vous vous faites une montagne de petits riens. L’ANIE, elle vous gêne ? Eh ben, bah ! Plus d’ANIE, place à l’anisette ! Et faites tinter les glaçons ! Poursuivons ! El Hadj Charfi ? Bof ! En hommage à sa longue carrière et pour le récompenser d’avoir aussi longtemps fait des misères à la calculette, nommons-le à la tête du Conseil constitutionnel, par exemple. Ça tombe bien, il m’a semblé que nous avions justement des chiffres et un résultat de scrutin à consolider. Comment ça, ce n’est pas comme ça, et surtout pas à ce rythme que l’on construit la démocratie ? V’là que vous venez me parler de construction et de maçonnerie, à présent ! Nous étions sur des machins vachement sérieux, comme l’anisette et vous voulez me distraire avec des travaux de maçonnerie et des histoires à construire debout ? Eh ben, nos maçons travaillent au rythme qui est le leur, voilà, épicétou ! Construire la démocratie, ça demande des artisans qui prennent leur temps. Ou alors, wakila, vous voulez que là aussi, tout comme pour l’AADL et le social, nous faisions appel aux Chinois ? Je ne sais si vous le savez, mais les chantiers démocratiques en Chine, ce ne sont franchement pas des édifices à recommander pour la solidité de leurs fondations. Non ! Notre démocratie, nous la voulons assise ! Assise sur des bases solides, qui ne s’effondrent pas à la moindre secousse ou pis, au moindre éternuement de l’ambassade de France ou des USA. Neb’nou fessah, Les sœurs et frères ! Taux ou tard, vous verrez, ils nous prendront en exemple de modèle de développement à suivre, et toute la planète nous imitera. En quoi la planète va nous imiter ? Voilà ! Vous vous remettez à faire votre chochotte et à vouloir cacher le «gherbal», le tamis avec le soleil. À moins que ce soit le contraire ! M’enfin ! Le monde entier adoptera enfin notre philosophie de vie, notre zénitude, notre marque de fabrique et de production hors-hydrocarbures : fumer du thé et rester éveillé à ce cauchemar qui continue, pardi ! H. L.