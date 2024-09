Les Cas De Cancers Augmentent À Annaba : Le Côlon En Tête Des Statistiques EDITEUR - 12 SEPTEMBRE 2024 Cliquez pour partager sur Twitter(ouvre dans une nouvelle fenêtre)Cliquez pour partager sur Facebook(ouvre dans une nouvelle fenêtre) Le Centre Anti-Cancer (CAC) d’Annaba avance des chiffres inquiétants quant à l’apparition de nouveaux cas de cancer enregistrés dans la wilaya, avec 1.000 nouveaux cas confirmés entre janvier et juillet 2024. Le CAC d’Annaba traite entre 3.500 et 5.000 patients par an, en marge des patients sous traitement depuis des années. Le bilan de l’année 2023 indique l’apparition de 1.400 nouveaux cas enregistrés uniquement au CAC. Il faut comprendre que ces chiffres n’impliquent que le CAC. De ce fait, il faut aussi prendre en considération les cas découverts et enregistrés dans les autres établissements hospitaliers de la wilaya, y compris les cliniques et praticiens privés. Pour avoir une vision globale du nombre définitif de cas de cancer dans la wilaya d’Annaba, qui dépasse largement les 1.000 nouveaux cas diagnostiqués entre janvier et juillet 2024, il faudra attendre le bilan officiel de la Direction de la Santé et de la Population (DSP) pour la fin de cette année. Ainsi, dans ces nouvelles statistiques, on remarque une inquiétante augmentation des cas de cancer du côlon avec 800 nouveaux cas enregistrés. Au niveau national, le cancer du sein arrive en première position avec plus de 47.000 nouveaux cas, suivi du cancer du poumon avec 10.000 cas, puis du cancer colorectal avec plus de 5.000 cas, et enfin du cancer de la prostate avec plusieurs milliers de cas. En 2023, la wilaya d’Annaba a enregistré plus de 800 nouveaux cas de cancer du sein au CAC. Face à cette inquiétante augmentation des cas de cancer du sein à Annaba, les associations civiles se sont organisées sur plusieurs fronts. Elles sensibilisent la population sur cette maladie et mènent des campagnes de dépistage précoce du cancer du sein. C’est le cas notamment de la campagne menée dans les communes par l’association « Annaba Midwives Association » (AMA) des sages-femmes de la wilaya, ainsi que par l’association des médecins généralistes d’Annaba. Depuis 2017, l’Algérie diagnostique annuellement entre 45.000 et 50.000 nouveaux cas de cancer. Sadouki soufiane