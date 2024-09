L’œil numérique au service de la sécurité : Un mois d’août sous contrôle mehdi amarouayach by mehdi amarouayac

L’œil numérique au service de la sécurité : Un mois d’août sous contrôle mehdi amarouayach by mehdi amarouayach 10 septembre 2024 in Annaba A A 0 0 SHARES 23 VIEWS Share on Facebook Share on Twitter Au cours du mois d’août, la wilaya a enregistré un chiffre impressionnant de 5.958 interventions policières, grâce à l’exploitation optimale des systèmes de vidéosurveillance déployés dans l’ensemble de la région. Ce bilan, établi par les services de sécurité de la wilaya, met en lumière l’efficacité croissante des technologies de protection par vidéo, désormais un allié incontournable dans la lutte contre le crime et la gestion des urgences. La coordination étroite entre les Unités opérationnelles sur le terrain et la salle de contrôle, dédiée à la surveillance en temps réel, a permis une réactivité sans précédent, couvrant une vaste gamme d’incidents allant de la criminalité à la régulation du trafic routier. Parmi ces interventions, 348 cas ont concerné la détention de drogues et de substances psychotropes, témoignant de l’ampleur du fléau de la consommation et du trafic de stupéfiants à Annaba. En parallèle, 76 interventions ont porté sur la possession d’armes blanches prohibées, un autre facteur de préoccupation en matière de sécurité publique. Les vols et tentatives de vol continuent, également, de représenter un défi de taille, avec 410 interventions relatives à des cas de vol, tentatives de vol ou tentatives d’effraction. Les systèmes de protection par vidéo ont permis de prévenir plusieurs infractions, renforçant ainsi la sécurité des commerces et des habitations. Ces interventions ont également inclus des arrestations en flagrant délit, illustrant l’efficacité de ce dispositif de surveillance. La régulation de la circulation routière a mobilisé les forces de l’ordre avec 826 interventions dédiées à l’amélioration du flux de véhicules dans les zones à forte densité de circulation. De plus, 89 interventions ont été consacrées à des accidents de la route, qu’ils soient matériels ou corporels, renforçant la nécessité d’un suivi constant des grands axes urbains. D’autres infractions ont également été signalées, notamment 103 interventions concernant la vente illégale de boissons alcoolisées, souvent associée à des comportements perturbateurs, et 93 interventions liées à la création illégale de parkings, une pratique de plus en plus répandue dans les zones urbaines congestionnées. L’utilisation de la vidéo-protection ne se limite pas aux seules infractions criminelles. En effet, 4.013 interventions ont été répertoriées dans des domaines variés, allant de l’assistance aux citoyens à la résolution de conflits mineurs. Ce chiffre souligne la dimension polyvalente du dispositif, qui permet aux autorités de réagir rapidement à une grande diversité de situations. Le succès de ces opérations prouve l’importance des technologies de surveillance modernes dans la gestion de la sécurité publique. En associant surveillance active et interventions rapides, les forces de l’ordre ont su tirer parti de cet outil pour renforcer la tranquillité publique et dissuader les comportements délictueux. Par : Mahdi AMA