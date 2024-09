Près de 700 nouvelles caméras pour surveiller Constantine Par Amine B. Publié le 07 févr. 2021 à 18:18 Près de 700 nouvelles caméras pour surveiller Constantine Près de 700 nouvelles unités seront placées durant l’exercice 2021, a annoncé ce dimanche le commissaire principal, Adel Amrani, chef de service des moyens techniques relevant de la sûreté de wilaya de la capitale d l’Est, en marge d’une visite guidée organisée par le corps de sécurité au centre de wilaya de contrôle vidéo, au profit des représentants locaux des médias. Le nombre d’équipements de surveillance installés à Constantine, principalement au niveau du chef-lieu de wilaya et de la daïra d’El Khroub, avoisinera les 2200 caméras d’ici la fin de l’année en cours. Ces installations toucheront en particulier les cités récentes non encore équipées par des caméras notamment au niveau des nouvelles agglomérations telles que la circonscription administrative Ali Mendjli, ou encore certaines cités de la ville des ponts et d’El-Khroub où l’installation de vidéosurveillance s’est avérée nécessaire au vu de la hausse du nombre de délits enregistrés ces derniers mois au niveau de ces points. « L’installation de ces équipements de technologie moderne, se fera selon un planning qui sera établi par la commission de sécurité de wilaya », a tenu à préciser l’officier avant d’ajouter que « cette démarche a été inscrite dans le cadre la stratégie de modernisation, initiée par la direction générale de la sûreté nationale ». Plusieurs affaires liées au crime et au banditisme enregistrées par la sûreté de wilaya de Constantine au niveau de certains quartiers de la nouvelle méga-cité de Ali Mendjli à l’image du nombre très important de batailles rangées dont a été théâtre la même agglomération n’ont donc pas laissé indifférentes les autorités sécuritaires. A titre d’exemple, pas moins de 4 900 interventions mobiles des patrouilles de police, liées notamment à la lutte contre le trafic de drogue, le phénomène de bandes organisées et de possession d’armes blanches ou encore pour des accidents de la circulation enregistrées durant le mois de janvier dernier ont justement été effectuées suite à l’alerte donnée par le centre de contrôle, avait-on précisé sur place. Autre point visé par ce type d’installation est la gestion de la fluidité du trafic routier essentiellement au niveau des deux villes, El-Khroub et Constantine. Les embouteillages à certains points et ronds-points des deux cités constituent le talon d’Achille d’un plan de circulation plusieurs fois remanié mais qui peine à trouver la bonne option à même de permettre aux usagers de la route de planifier leur quotidien sans risquer de s’éterniser dans des bouchons routiers évitables. A l’image de l’entrée contournant l’université 3 de la ville nouvelle Ali Mendjli ou encore l’intersection d’à peine une vingtaine de mètres de diamètre à l’entrée de la cité Boussouf à l’Ouest de la ville de Constantine où pour réussir à se faufiler entre les engins roulants aux heures de pointe, il faut faire preuve d’ingéniosité, au risque de se faire gratter une demi-heure sur place. L’opération devra toucher dans un proche avenir d’autres communes, à l’image de Hamma Bouziane, Didouche Mourad ou encore Zighoud Youcef, avait tenu à préciser en marge de cette sortie, le lieutenant Benkhlifa, chargé de la cellule de communication à la direction de la sûreté de wilaya.