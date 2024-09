Le Télescope James Webb A Découvert 6 Galaxies Qui Défient Toute Logique Le télescope spatial James Webb de l

Le Télescope James Webb A Découvert 6 Galaxies Qui Défient Toute Logique Le télescope spatial James Webb de la NASA vient de découvrir six galaxies qui défient totalement ce que nous pensions savoir sur l'univers! Ces galaxies sont bien plus grandes et plus matures qu'elles ne le devraient, compte tenu de leur âge. C'est comme trouver des arbres entièrement développés dans un jardin que vous avez planté la semaine dernière. Les scientifiques se grattent la tête en essayant de comprendre comment ces galaxies sont devenues si grandes, si rapidement. C'est un mystère passionnant qui pourrait changer notre compréhension du cosmos! Animation créée par Sympa. ----------