Un immense chantier auquel s'attaque Tebboune 2 millions de logements seront réalisés L'on est en droit de s'attendre à un rythme de réalisation appréciable, au vu de la maîtrise des chantiers. Chaque Algérien a droit à un logement.Chaque Algérien a droit à un logement. Ils sont immenses les chantiers du président Tebboune, en ce deuxième mandat à la tête de la magistrature suprême. Un mandat où nombre de programmes engagés durant la première mandature, requièrent la poursuite et le parachèvement des projets d'envergure lancés depuis. Un mandat qui a illustré l'attachement du président Tebboune quant à accorder toute l'importance à ce secteur névralgique, affichant la poursuite des efforts de l'État en faveur des citoyens et des couches sociales démunies. L'un des chantiers où l'on semble exceller, de manière judicieuse, est sans doute le secteur de l'habitat. Dans ce sillage, le président de la République avait, durant la campagne électorale de la présidentielle anticipée, annoncé son engagement à «réaliser deux millions de logements, toutes formules confondues, notamment le logement rural et social». Un chantier immense, au vu du nombre impressionnant d'unités à réaliser, mais qui n'est pas impossible à concrétiser sur le terrain. Cela est d'autant plus important que le premier mandat a vu la réalisation de près de 1,5 million de logements, toutes formules confondues, qui ont été distribués entre 2020 et 2024. L'autre aspect déterminant dans cette phase nouvelle, c'est cette donne récente relative à la maîtrise des coûts, mais surtout les délais de réalisation. En effet, à voir la cadence de réalisation des programmes lancés, l'on est en droit de s'attendre à un rythme de réalisation appréciable et confortable, pour atteindre les seuils visés. Le cas de la ville de Sidi Abdellah où une cité entière de 13300 logements, comprenant 343 bâtiments de neuf étages, sans compter les structures intégrées de prestations de services, entre autres est assez édifiant. En effet, doté d'une architecture atypique et agréable, ce site a été édifié en l'espace de deux années, seulement. C'est dire toute la maîtrise de la cadence de réalisation et des coûts y afférents, qui doit être mise en relief afin de corroborer les perspectives mises en ligne. Pour ce qui est de la maîtrise des coûts de réalisation, il est rappeler ces mesures prises, dans le sens de la valorisation et de la protection de la production nationale, à travers l'interdiction d'importation de matériaux de construction. Des instructions ont été également données, en vue de recourir aux produits et matériaux de construction locaux, notamment la faïence, le marbre, le carrelage, la peinture, etc. Des mesures qui ont contribué à la réduction du coût de réalisation du mètre carré des logements, notamment ceux sociaux. Au cours d'une cérémonie officielle, organisée le 3 juillet écoulé à la nouvelle ville de Sidi Abdellah dans la capitale, Tebboune avait donné le coup d'envoi d'une opération de distribution de plus de 251000 logements, toutes formules confondues, à travers l'ensemble du territoire national. Cela, sans compter l'intensification de l'inscription et la réalisation de nombre de formules de logements, à travers les aides étatiques. Tel le cas pour la distribution de 94305 aides à l'habitat rural, 27185 aides à l'auto-construction dans les lotissements sociaux et ce, à l'occasion du 5 Juillet écoulé, anniversaire de la fête de l'Indépendance nationale. À l'occasion de l'élaboration du projet de loi de finances pour 2024, le Président avait ordonné l'inscription de la construction de 250000 logements pour l'année suivante. Un programme qui comprend 100000 unités de logements sociaux et 150000 autres destinées à l'aide à l'habitat rural. Il convient de rappeler, dans ce sillage, qu'entre 2020 et 2022, plus de 920000 logements ont été distribués dans le cadre des programmes réalisés. Mohamed OUANEZARMohamed OUANEZAR 00:00 | 14-09-2024 Share