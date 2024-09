Yakouren Le gaz naturel pour 2000 familles La mise en service, ce dimanche, était une véritable fête pour les populations qui n'ont pas manqué d'exprimer leur joie. Le raccordement au gaz naturel se généralise.Le raccordement au gaz naturel se généralise. L’une des dernières localités de la wilaya de Tizi Ouzou à bénéficier du gaz de ville vient d’être raccordée au réseau, faisant ainsi que près de 98% des foyers sont désormais dotés de cette énergie primordiale. Près de deux mille familles (2000) viennent en effet d’être raccordées au réseau de gaz de ville dans la commune de Yakouren, précisément le village Tifrit Nath Lhadj situé sur des hauteurs souvent couvertes par les neiges en hiver. La mise en service, ce dimanche, était une véritable fête pour les populations qui n’ont pas manqué d’exprimer leur joie. Aussi, après le raccordement du village Tifrit Nath Lhadj, ce sont 66 communes sur les 67 que compte la wilaya de Tizi Ouzou qui sont désormais raccordées au réseau de gaz. L’unique qui demeure encore partiellement raccordée est la commune d’Aït Chaffa dans la daïra d’Azeffoun. Certains villages restent encore non raccordés à cause de difficultés liées au relief et à l’éloignement. Il est vrai que cette commune située entre Yakouren et Azeffoun est l’une des plus isolées de la wilaya et par conséquent l’une des dernières à bénéficier de cette commodité. En effet, le raccordement au gaz naturel atteint amplement les objectifs tracés depuis quelques années. Plus qu’une seule commune et ce sera donc 100% de la population qui en bénéficiera. Cette énergie, plus que d’autres, est indispensable dans ces localités situées sur les cimes des montagnes fortement enneigées durant les hivers. Sur les hauteurs du Djurdjura comme sur les hauteurs de l’Akfadou et de Sidi Ali Bounab, les populations souffrent le martyre durant cette saison de froid. Lors des périodes hivernales, surtout les enneigements, des villages entiers restent coupés du monde extérieur à cause des routes fermées. Ce qui induit des pénuries en bonbonnes de gaz butane. Durant ces périodes, les populations souffrent des attentes dans les chaînes pour acquérir une bonbonne de gaz parce que le transport ne circule généralement pas avant le déneigement. Aussi, les populations sont contraintes de recourir aux autres moyens comme l’électricité, trop chère, voire même le bois qui est de moins en moins disponible à la vente. Cette situation, qui prévalait, il y a quelques années, n’est désormais qu’un passé lointain pour ces populations très heureuses de se libérer de ces difficultés. Aujourd’hui, même lorsque la période de neige durent des semaines, les pénuries ne sont plus qu’un mauvais souvenir parce que le gaz arrive directement dans les cuisines pour la cuisson et pour le chauffage. Les familles habitant les hautes montagnes n’ont plus à faire la queue pour une bonbonne de gaz grâce à la stratégie de raccordement des populations à cette énergie adoptée par les pouvoirs publics. Une stratégie bien exécutée sur le terrain par la Sonelgaz qui atteint ainsi ses objectifs de raccordement. Enfin, il faut aussi souligner que ces raccordements qui libèrent la population des difficultés quotidiennes a également ses avantages pour l’activité économique. La Sonelgaz poursuit toujours sa stratégie de raccordement des exploitations agricoles, ainsi que des projets d’investissement à travers la wilaya. Cette énergie ainsi que l’électricité sont en effet primordiales pour le cadre de vie des populations et le développement économique au niveau local. Kamel BOUDJADIKamel BOUDJADI 00:00 | 14-09-2024 Share