450.000 emplois: la promesse phare du Président Pour Tebboune, l'enjeu est clair: il ne s'agit pas simplemen

450.000 emplois: la promesse phare du Président Pour Tebboune, l'enjeu est clair: il ne s'agit pas simplement de maintenir un équilibre fragile, mais de bâtir un avenir pour des générations entières... L'innovation est la clé du développement.L'innovation est la clé du développement. C'est la rentrée sociale! Sur les routes du pays, une effervescence nouvelle s'installe. Des jeunes, sacs au dos, se dirigent vers des bureaux, des usines, des chantiers. Des projets ont été lancés, des usines de l'ancienne oligarchie récupérées. Ce mois de septembre résonne comme celui de la relance de l'économie et de l'emploi. Pour beaucoup de jeunes, c'est la première fois qu'ils se rendent au travail. Derrière cette transformation, un nom revient sans cesse: Abdelmadjid Tebboune. Fraîchement réélu pour un second mandat, le président algérien a fait de l'emploi son cheval de bataille. 450000 emplois directs: c'est la promesse phare qui retentit désormais dans tout le pays. Mais cette fois-ci, pour une majorité d'Algériens, ce chiffre n'est pas juste une promesse. Il incarne l'espoir d'une jeunesse qui se lève, et d'une Algérie qui veut croire en des jours meilleurs. Lors de la campagne électorale, les promesses se multipliaient. Rendre l'espoir à la jeunesse Certains candidats parlaient d' un million d'emplois à créer. Des chiffres vertigineux, mais souvent perçus comme irréalistes, jetant une ombre de doute sur la crédibilité des engagements politiques. Mais Tebboune, avec sa voix posée et son expérience du terrain, a pris un chemin différent. Il a préféré s'en tenir à un nombre qui, selon lui, était non seulement atteignable, mais surtout nécessaire. «450 000 emplois, c'est le minimum syndical», a-t-il affirmé durant la campagne électorale qui a précédé sa réélection à un second mandat. Ce chiffre, il ne l'a pas sorti de son chapeau. Il est adossé à des projets concrets, ancrés dans une réalité palpable. Lorsqu'il a pris cet engagement, Tebboune sait qu'il ne peut pas se permettre de décevoir. Les regards sont tournés vers lui, inquiets mais remplis d'espoir. Les jeunes, ces milliers d'étudiants qui finissent chaque année leurs études sans aucune perspective d'avenir, attendent plus que jamais des solutions concrètes. Derrière chaque mot, c'est tout un pays qui attend d'être rassuré, des familles qui scrutent les moindres annonces en espérant que, cette fois-ci, la relance économique prendra forme. Les premiers signes de cette transformation se manifestent déjà. 3800 projets sont inscrits à l'Agence algérienne de promotion de l'investissement (Aapi), des projets qui couvrent un large éventail de secteurs, allant de l'industrie lourde à la technologie. Dans les couloirs de l'Aapi, l'effervescence est palpable. De jeunes entrepreneurs viennent y déposer leurs dossiers, convaincus qu'ils peuvent, eux aussi, prendre part à cette nouvelle dynamique. Tebboune a relancé les 51 usines récupérées de la «issaba». Ces symboles de la corruption passée sont désormais entre les mains du peuple, et ont retrouvé un souffle nouveau. Dans les chaînes de production, les machines redémarrent. «On a repris, tout a redémarré, et bientôt, ce sera des milliers d'emplois qui sortiront de ces usines», assure le Président durant son périple électoral, visiblement satisfait de cette victoire contre l'inaction. Le «made in bladi» et l'innovation... Dans ses discours, il revient souvent sur un mot: innovation. Lors de sa campagne, il avait promis de multiplier par cinq le nombre de start-up en Algérie, avec un objectif de 20 000 jeunes entreprises à créer durant son mandat. Pour lui, l'avenir du pays se joue là, dans ces jeunes esprits bouillonnant d'idées nouvelles. Dans les centres urbains, de plus en plus de jeunes se lancent dans l'aventure entrepreneuriale. Ils ne sont plus seulement en quête d'un emploi: ils créent leurs propres entreprises, convaincus que l'innovation est la clé du développement. Pour ces jeunes, le chemin est loin d'être facile, mais avec le soutien des banques, de l'administration, et du Conseil supérieur de la jeunesse (CSJ), ils avancent avec la certitude que l'État est à leurs côtés. «Les jeunes sont l'avenir de notre pays», répète Tebboune, souvent avec une émotion palpable. Lorsqu'il parle de cette jeunesse, ses yeux brillent d'une lueur d'espoir, celle d'un président qui croit fermement au potentiel de son peuple. Dans son projet de société, Tebboune ne parle pas seulement d'emplois et de chiffres. Il parle d'une Algérie qui se réinvente, d'un pays qui, après des décennies de dépendance économique, retrouve son indépendance. Ce projet, il le résume en une formule simple, mais puissante: «Made in bladi». Il s'agit de valoriser la production nationale, de consommer ce que l'Algérie produit, de créer une économie autosuffisante et résiliente. Dans ses discours, on sent une volonté farouche de ne plus se reposer sur l'importation. Il voit l'Algérie comme un pays capable de tout produire, d'exporter, et surtout de créer de la richesse par ses propres moyens. Cette vision se traduit par la relance de plusieurs secteurs, notamment l'agroalimentaire et l'industrie lourde, mais aussi par le soutien à des secteurs plus récents comme la tech et l'innovation. «Les choses sont à notre portée», martèle-t-il, convaincu que l'Algérie possède tout ce qu'il faut pour se hisser parmi les grandes nations. Au lendemain de sa réélection, Tebboune sait que les attentes sont immenses. Parmi elles, redonner de l'espoir à La jeunesse algérienne. Elle ne demande qu'à être écoutée. Mais avec ce second mandat, il a la possibilité de transformer ces attentes en actions. 450000 emplois directs, c'est plus qu'un chiffre. C'est un pari audacieux sur une Algérie qui se veut tournée vers l'avenir. C'est cela l'Algérie victorieuse. Walid AÏT SAÏDWalid AÏT SAÏD 00:00 | 14-09-2024 Share