Tébessa/formation professionnelle : convention de partenariat avec la Société des travaux et transport de marc

Tébessa/formation professionnelle : convention de partenariat avec la Société des travaux et transport de marchandises et d'hydrocarbures Une convention de partenariat et de coopération a été signée, début septembre à Tébessa, entre le secteur de la formation et de l'enseignement professionnels et la Société des travaux et transport de marchandises et d'hydrocarbures, a indiqué, mercredi, le directeur de wilaya du secteur, Lazhar Boudraâ. Aux termes de cette convention, les établissements de formation professionnelle assureront la formation de travailleurs de la Société partenaire qui offrira, de son côté, l'opportunité aux stagiaires en formation d'effectuer des stages pratiques au sein de ses installations, a précisé le même responsable. La convention contribuera à répondre aux besoins du marché local du travail en fournissant une main-d'œuvre qualifiée et en assurant la formation continue des employés de la Société, a encore déclaré M. Boudraâ. Ce dernier a par ailleurs fait savoir que le secteur de la formation professionnelle propose 7.627 postes pédagogiques au titre de la session d'octobre prochain à travers les différents modes et systèmes de format ion adoptés par le secteur, avec 145 spécialisations. 23:22 | 12-09-2024 Share