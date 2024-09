Jeux Paralympiques-2024: l’Algérie en tête au niveau arabe et africain 20:00 | 08-09-2024 Abdelmadjid Tebboune réélu pour un second mandat Jeux Paralympiques-2024: l’Algérie en tête au niveau arabe et africain L'Algérie a clôturé sa participation aux 17es Jeux paralympiques de Paris-2024, avec une moisson de 11 consécrations (6 en or et cinq en bronze), la plaçant en tête au niveau arabe et africain et à une honorable 25e place mondiale sur 186 pays, au tableau final des médailles. 10:00 | 09-09-2024 Share