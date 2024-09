Béjaïa Haro sur l’habitat précaire ! Trois anciens quartiers précaires de la ville, le plateau Amimoune, la p

Béjaïa Haro sur l’habitat précaire ! Trois anciens quartiers précaires de la ville, le plateau Amimoune, la place M’djahed et la cité Soummari, seront éradiqués. Plus de 250 familles ont été tirées au sort pour être relogées.Plus de 250 familles ont été tirées au sort pour être relogées. Un tirage au sort à propos du choix de l'étage dans les immeubles et de numéros des logements a été organisée récemment, permettant aux bénéficiaires de connaître enfin l'étage et le bloc des appartements qu'ils occuperont bientôt. Cette cérémonie, qui a eu lieu en toute transparence, a été supervisée par un huissier de justice, le directeur de l'Opgi, la cheffe de daïra de Béjaïa et la directrice du logement. Après des années d'attente, plusieurs dizaines de familles habitant les anciens quartiers, dans des taudis et des appartements vétustes de la ville de Béjaïa, ont, officiellement, bénéficié de logements. Elles seront relogées dans les prochaines semaines et probablement le 1er Novembre prochain au nouveau pôle urbain de Sidi Boudrahem, récemment, baptisé par le ministère des Moudjahidine et des Ayants droit, et le ministère de l'Intérieur des Collectivités locales, et de l'Aménagement du territoire, du nom de la guerrière Lalla Fatma N'Soumeur, l'une des figures révolutionnaires et résistantes au colonialisme. Les 256 familles seront relogées dans le cadre du programme de wilaya concernant la résorption de l'habitat précaire (RHP) destiné, particulièrement, à la commune de Béjaïa. Les acquéreurs figurent déjà sur les listes établies auparavant par la commission de daïra sur la base d'enquêtes sociales. Ils sont issus de trois anciens quartiers de la ville de Béjaïa, en l'occurrence le plateau Amimoune, la place Medjahed et la cité Soummari. L'État récupérera les assiettes de terrain sur lesquelles ont été bâtis les appartements et les taudis, pour la construction de nouvelles infrastructures de base et l'aménagement d'espaces verts, comme des squares, pour les riverains. À rappeler qu'un nouveau programme de logements, tous types confondus, a été annoncé récemment par les autorités de la wilaya. En matière de consistance, il s‘agit d'un programme de 2000 logements, de différentes formules, 3800 aides à la réalisation de logements ruraux, a-t-on précisé. Ce nouveau quota pour l'année 2024 est réparti entre environ 20 communes. Même les critères d'attribution aux différentes communes de la wilaya ont été définis et que les sorties sur le terrain ont été entamées par la commission de wilaya pour procéder au choix des parcelles de terrain qui accueilleront ces logements. Seules les communes qui disposent d'assiettes de terrain foncières suffisantes sont concernées par ce programme. C'est une condition supplémentaire pour éviter les retards dans les réalisations connus jusque-là. Il ne faut surtout pas que le terrain d'accueil choisi fasse l'objet d'oppositions de quelque nature que ce soit, qui pourrait contrarier la réalisation des logements en question. Présentement, environ 20 communes bénéficieront de ce nouveau programme. La répartition de ce nouveau programme se fera en fonction de la capacité de réalisation de chaque commune, selon la même source. Arezki SLIMANIArezki SLIMANI 00:00 | 14-09-2024 Share