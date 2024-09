Inondations de Béchar Le plan Orsec porte ses fruits Alors que deux morts ont été déplorés, des dizaines de f

Inondations de Béchar Le plan Orsec porte ses fruits Alors que deux morts ont été déplorés, des dizaines de familles ont été déplacées. Espérons que le bilan ne va pas s’alourdir.Espérons que le bilan ne va pas s’alourdir. Les intempéries ont provoqué la mort de deux personnes au cours des dernières 48 heures, qans les wilayas d'El Bayadh et de Bechar. Les secouristes ont procédé dans la wilaya d'El-Bayadh au repêchage du corps d'une première personne, emportée par les eaux, durant les dernières intempéries. La deuxième victime a quant a elle été emportée par les crues de l'oued Zousfana. Les efforts des secouristes engagées sur le terrain pendant plusieurs heures n ‘ont pas été payés en retour. Après des heures de recherche, les secouristes de Béchar ont découvert le corps sans vie de la victime. Des pertes en vies humaines qui auraient pu être évitées, notamment après les appels à la vigilance alertant les population de la wilaya, et cela suite à un BMS plaçant la wilaya en vigilance rouge. Les quantités de pluies enregistrées jeudi denier sont importantes. Elle ont dépassé les 70 mm dans certaines localités, selon les services météorologiques. L'alarme tirée la veille, n'est pas la seule mesure prise dans le but d'éviter la catastrophe. Il y a eu également de nombreuses opérations d'évacuation effectuées afin d'éviter que le scénario de la nuit du dimanche dernier ne se reproduise. Pas moins de 260 familles ont été évacuées des zones inondables de la wilaya de Bechar, comme mesure préventive des risques de crues et d'inondations, affirment les services de la wilaya. «Cette mesure a concerné 60 familles dans la localité de Djorf El-Barda, située à proximité du lit de oued Guir, actuellement en crue, dans la commune d'Abadla (88 km Sud de Béchar), et 100 autres familles habitant l'ancien ksar du chef lieu de la commune frontalière de Béni-Ounif (110 km Nord de Bechar)», a indiqué le wali de Bechar, Mohamed Said Benkamou. Les 100 familles restantes ont été identifiées au chef lieu de la commune de Béchar. Elles ont été également évacuées vers des espaces d'accueil, et ce dans le cadre des mesures préventives contre les inondations, selon toujours le wali. «Cette décision d'évacuation des familles, dont les habitations sont situées à proximité des zones inondables, et qui a été prise par le comité local de crise, s'inscrit dans le cadre des mesures sécuritaires et de prise en charge des citoyens, a-t-il davantage souligné. La wilaya est au centre des préoccupations des autorités publiques. La wilaya de Bechar a décidé la relance des projets de réalisation du barrage d'Oued Labiad et du reprofilage de l'oued Bechar, dans l'objectif d'atténuer les effets dangereux des crues du cours d'eau qui traverse sur 19 km la ville éponyme, comme annonc par le wali. «Nous avons procédé à la relance des dossiers techniques liés à la réalisation d'un barrage sur le lit de l'oued Labiad (nord de Bechar), l'une des principales sources de l'oued Bechar, et ce dans le but de mobiliser les eaux superficielles et surtout d'atténuer les effets dangereux des crues de l'oued Béchar, dont les crues record d'octobre 2008 et la toute récente sont à l'origine d'inondations ayant touché une partie du chef- lieu de wilaya», a-t-il déclaré à la presse. «La réalisation de ce nouveau barrage d'une retenue de plus de 2 millions m3 d'eau de crues de l'Oued précité, selon une étude déjà réalisée auparavant, permettra en plus de dompter les eaux des crues de l'oued qui alimente la crue de celui de Béchar, de constituer un apport en eau supplémentaire en matière d'approvisionnement des populations de la commune de Béchar en eau potable, et répondre aux besoins d'irrigation des périmètres agricoles à proximité», a encore expliqué le chef de l'excécutif. «S'agissant des études techniques pour l'aménagement et le reprofilage de l'oued Béchar, elles ont été déjà finalisées par l'Office national d'irrigation et de drainage-réalisation et ingénierie (Filiale de l'Office national d'irrigation et de drainage-ONID)'», a-t-il fait savoir. «Ces études, d'un coût de 152 millions DA, ont permis de mettre en exergue l'ensemble des travaux et autres aménagements à réaliser au niveau de ce cours d'eau situé en milieu urbain, selon des cadres techniques de cet office. Dans la perspective de la protection de la commune de Béchar des inondations, il est également prévu, dans le cadre des mêmes études techniques, la réalisation sur les berges de l'oued de plusieurs projets attractifs au bénéfice de la population locale, ont-ils signalé. Par ailleurs, il est évident de noter qu'il y a eu en parallèle le lancement de deux vastes opérations de recensement. La première concerne les habitations des citoyens touchées, et la deuxième concerne les édifices publics. Elles interviennent en concrétisation des mesures d'urgence adoptées lors d'une séance de travail présidée dimanche dernier par le ministre de l'Intérieur. Brahim Merad qui s'était aussitôt rendu à la wilaya. Ladite réunion a été organisée au niveau de la cellule de crise au siège de la wilaya, et elle a été marquée par la présence de plusieurs membres du gouvernement, notament,la présence de Kaouter Krikou, la ministre de la Solidarité nationale, du ministre des Travaux publics et des Infrastructures de base, Lakhdar Rakhroukh et du Directeur général (DG) de la Protection civile, Boualem Boughlef.