Alger 6360 individus arrêtés en août Les services de la sûreté de la wilaya d’Alger ont saisi, en août dernie

Alger 6360 individus arrêtés en août Les services de la sûreté de la wilaya d'Alger ont saisi, en août dernier, une quantité considérable de drogue et de psychotropes et procédé à l'arrestation de pas moins de 6 360 individus impliqués dans différentes affaires illicites, a indiqué, jeudi, un bilan des mêmes services. Ainsi, les services opérationnels de la S.W.A. ont traité, durant le mois d'août dernier, 5 167 affaires relatives, entre autres, à l'atteinte aux personnes et aux biens, au trafic de drogue et de psychotropes, au port d'armes prohibées et aux crimes cybernétiques. Cette opération coups de poing a permis l'arrestation de 6 360 individus qui ont été présentés devant les juridictions compétentes, après achèvement des procédures légales en vigueur, précise le communiqué des mêmes services. La sûreté de la wilaya d'Alger a également saisi des « quantités considérables de différents types de drogue, dont 7,206 kg de cannabis, 1,204 kg de cocaïne, 27 g d'héroïne, 34 248 psychotropes et 19 flacons de Solution anesthésiante ». À cet effet, la direction générale de la Sûreté nationale (Dgsn) met à la disposition des citoyens les numéros vert 15-48 et de secours 17, ainsi que l'application « Allô Chorta » pour tout signalement, conclut le communiqué. Abdelkrim AMARNI 00:00 | 14-09-2024