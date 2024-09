Dessalement d'eau de mer Sept nouvelles stations seront réalisées La capacité de production nationale issue du dessalement passera de 3,7 millions m3 d'eau à 5,5 millions à l'horizon 2030. Nouvelle station de dessalement à Boumerdès.Nouvelle station de dessalement à Boumerdès. Deux bonnes nouvelles rafraîchissantes en ces temps de «stress hydrique». La première concerne les travaux de réalisation des 5 méga-stations de dessalement d’eau de mer qui ont bien avancé. C’est ce qu’affirme le directeur de communication Mouloud Hachelaf, de l’entreprise Algerian Energy company (AEC). Le responsable de cette filiale du groupe Sonatrach, qui supervise et assure la réalisation de ces projets stratégiques vitaux pour le pays, a fait savoir que «la réalisation de ces nouvelles stations en est à sa troisième et dernière phase comportant l’acheminement des équipements et le raccordement». « Il s’agit de l’étape la plus délicate», a-t-il davantage souligné. Ce programme comprend la réalisation de 5 méga-stations de dessalement au niveau des wilayas côtières. Celles-ci sont, rappelons-le, implantées à El Tarf, Béjaïa, Boumerdès, Tipaza et Oran, et elles sont toutes dotées de la même capacité de production importante. 300 000 m3 seront produites quotidiennement dans chacune de ces stations attendues fin 2024. Pour ce qui est du coût des réalisations, l’enveloppe financière allouée avoisine les 2,4 milliards dollars, selon le responsable. Elles porteront la production nationale d’eau potable issue du dessalement d’eau de mer de 2,2 millions m3/jour à 3,7 millions m3/jour. Ces nouvelles stations dotées donc d’une capacité totale de 1,5 million m3/jour permettront d’alimenter au total 15 millions de citoyens, a assuré le même responsable. Elles permettent de passer la contribution de l’eau dessalée de 18% à hauteur de 42% des besoins nationaux en eau potable, au terme du programme. Hachelaf a souligné que l’Algérie se positionne «de loin» à la première place au niveau africain en matière de capacité de production d’eau dessalée et occupera d’ici fin 2024, après la mise en service des 5 projets en cours, la 2e position au niveau arabe derrière l’Arabie saoudite. «L’Algérie possède les moyens financiers et énergétiques pour se permettre d’investir autant dans le domaine de dessalement d’eau de mer. Elle possède l’expertise pour la réalisation mais aussi pour le maintien en production des stations durant une période allant jusqu’à 25 ans», affirme le même responsable. La deuxième concerne le programme complémentaire en lien avec le dessalement de l’eau de mer. Mouloud Hachelaf a, dans ce sillage, annoncé la réalisation de 7 nouvelles stations de dessalement d’eau de mer à horizon 2030. Ce programme complémentaire doit faire passer la capacité de production nationale de 3,7 millions m3 d’eau issue du dessalement à 5,5 millions, soit 60% des besoins nationaux en eau potable, a conclu le même responsable. Par ailleurs, il y a lieu de noter qu’en parallèle à la réalisation du premier programme des stations précitées, il y a eu création d’une nouvelle spécialité académique axée sur le dessalement de l’eau de mer. De plus, de nouveaux parcours de formation ont été introduits au cours de l’année universitaire de 2023-2024, dans le but d’une maîtrise des processus technologiques de dessalement des eaux et de disposer d’une ressource humaine qualifiée dans cette spécialité. L’objectif visé est de former des diplômés (ingéniorat, licence et master) capables de prendre en charge les problèmes quotidiens de fonctionnement des stations de dessalement et de répondre aux besoins du secteur de la production d’eau potable, notamment par le dessalement des eaux de mer et des eaux saumâtres. Le dessalement de l’eau de mer a été également inclus dans les spécialités assurées par le secteur de la formation professionnelle. Aussi nos chercheurs se sont-ils lancés dans le défi de la maîtrise de la technologie du système de purification «osmose inverse» afin d’atteindre l’étape de production et d’industrialisation de ce système en Algérie. Mohamed AMROUNIMohamed AMROUNI 00:00 | 07-09-2024 Share