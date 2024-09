Coût de la vie : le pouvoir d’achat des Algériens parmi les plus élevés d’Afrique en 2024 Par Lamia F 11 sept

Coût de la vie : le pouvoir d’achat des Algériens parmi les plus élevés d’Afrique en 2024 Par Lamia F 11 septembre 2024 à 21:10 Le pouvoir d’achat des citoyens joue un rôle central dans le développement économique d’un pays. Lorsque les individus peuvent acheter des produits et des services, les entreprises locales se développent, les industries se diversifient et l’économie nationale se renforce, contribuant à une augmentation du produit intérieur brut (PIB). Une hausse des dépenses des consommateurs crée de nouvelles opportunités pour les entreprises, génère des emplois et stimule l’entrepreneuriat. L’Algérie, à la mi-2024, illustre bien cette dynamique. Le pays a amélioré son pouvoir d’achat par rapport à l’année précédente, gagnant deux places dans le classement africain de Numbeo. L’importance du pouvoir d’achat pour la croissance économique : l’exemple de l’Algérie en 2024 Un pays doté d’un pouvoir d’achat élevé dispose d’un marché intérieur solide, ce qui soutient les entreprises locales et limite la dépendance aux exportations. Cette indépendance renforce la résilience économique face aux fluctuations mondiales, un atout particulièrement précieux dans un monde de plus en plus instable. Alors qu’en 2023, l’Algérie occupait la 10ᵉ place du classement des pays africains avec le plus haut pouvoir d’achat, elle se situe désormais à la 8ᵉ place avec un index de 29,9, marquant des progrès dans la gestion de son économie. L’Algérie continue ainsi de progresser, renforçant son économie et sa présence sur la scène politique africaine. À LIRE AUSSI : Puissance militaire aérienne – Global Firepower : l’Algérie domine l’Afrique en 2024 La relation entre stabilité économique et politique est étroite. Un pouvoir d’achat élevé contribue à la sécurité économique et réduit le risque de mécontentement social et d’instabilité politique. Lorsque les citoyens peuvent subvenir à leurs besoins et maintenir une qualité de vie décente, ils sont moins susceptibles de manifester ou de s’opposer aux politiques gouvernementales. Quels sont les pays africains avec le plus haut pouvoir d’achat à la mi-2024 ? En outre, une économie en croissance génère plus de recettes fiscales, permettant au gouvernement de financer des programmes sociaux, des infrastructures et des services publics. Cela réduit l’insatisfaction parmi la population et favorise un climat de confiance et de stabilité. À LIRE AUSSI : Classement des pays africains par PIB par habitant : l’Algérie parmi les dix premiers