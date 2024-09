L'Allemagne instaure dès lundi des contrôles à l'ensemble de ses frontières. Objectif : lutter contre l'imm

L'Allemagne instaure dès lundi des contrôles à l'ensemble de ses frontières. Objectif : lutter contre l'immigration illégale, redevenue un sujet politique majeur pour le gouvernement après des faits divers cet été impliquant des étrangers. Le pouvoir en place cherche également à freiner la montée de l'extrême-droite. L'Allemagne verrouille ses frontières. Depuis le début de la semaine, Berlin a instauré des contrôles à l'ensemble de ses frontières pour lutter contre l'immigration illégale. Une thématique que le gouvernement d'Olaf Scholz a décidé de prendre à bras-le-corps, au risque de se mettre à dos les chancelleries européennes. Concrètement, des contrôles avec la France, le Luxembourg, les Pays-Bas, la Belgique et le Danemark vont être établis pendant six mois à partir du 16 septembre. Ils s'ajouteront aux contrôles déjà mis en place aux frontières avec la Pologne, la République tchèque, l'Autriche et la Suisse. Le ministère de l'Intérieur entend également défendre une "ligne dure" concernant le renvoi des migrants qui ont déposé une demande d'asile dans un autre État membre de l'Union européenne. Pour accélérer les expulsions et "éviter que ces personnes ne disparaissent dans la nature", le gouvernement souhaite les "placer en détention ou dans d'autres établissements soumis à des conditions strictes", a assuré Nancy Faeser. Du local à l'international, toutes les actualités des rédactions TF1 & LCI dans votre poche. Je télécharge l'application Un programme "inacceptable" selon la Pologne Sans surprise, ce coup de vis a été accueilli froidement au sein de l'UE, notamment, car il s'agit de mesures exceptionnelles qui dérogent aux règles de libre circulation dans l'espace Schengen. La Commission européenne a joué la carte de la diplomatie, plaidant pour des mesures "proportionnées", quand le Premier ministre polonais Donald Tusk a dénoncé un programme "inacceptable". Malgré les critiques, Berlin reste droit dans ses bottes. Et défend des dispositions nécessaires pour "la protection de la sécurité intérieure contre les menaces actuelles du terrorisme islamiste et de la criminalité transfrontalière". L'été a en effet été marqué par l'attentat de Solingen, revendiqué par le groupe État islamique. Et la semaine dernière, une tentative d'attentat a visé le consulat général d'Israël à Munich menée par un Autrichien de 18 ans, connu pour avoir des sympathies islamistes. Allemagne : un homme tente de tuer des policiers dans un commissariat, la "radicalisation islamiste" évoquée En outre, la politique d'asile et d'immigration est revenue au centre des débats en Allemagne. Notamment avec la forte poussée du parti d'extrême-droite AfD qui a obtenu des résultats record à deux élections régionales, début septembre. L'AfD a remporté le scrutin en Thuringe, où cette formation est devenue la première force politique au Parlement régional. Un nouveau parti de gauche, l'Alliance Sahra Wagenknecht (BSW), qui réclame un contrôle plus étroit des flux migratoires, a aussi effectué une percée spectaculaire pendant ces élections. Avant un troisième scrutin qui se déroulera le 22 septembre dans le Brandebourg à l'issue duquel l'AfD et le BSW devraient enregistrer une nouvelle poussée électorale, le gouvernement a multiplié les signes de fermeté. Dans la foulée de l'attaque de Solingen, il a annoncé la suppression des aides aux demandeurs d'asile entrés dans un autre État de l'UE avant d'aller en Allemagne. Berlin veut aussi accélérer l'expulsion de réfugiés ayant fait l'objet d'une condamnation pénal : fin août, 28 Afghans condamnés pour crimes ont été renvoyés dans leur pays. Une première depuis le retour au pouvoir des talibans en août 2021. Le social-démocrate Olaf Scholz, qui gouverne avec les Verts et les libéraux, s'est targué dimanche d'avoir "réalisé le plus grand changement de ces dix ou vingt dernières années dans la gestion de l'immigration", revendiquant ce durcissement après la politique d'accueil incarnée par l'ex-chancelière conservatrice Angela Merkel. Au cours de la crise migratoire de 2015-2016, la première économie européenne a accueilli plus d'un million de réfugiés, dont de très nombreux Syriens. Thomas GUIEN